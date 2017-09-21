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    Son dakika: Çağlayan Adliyesi'nde çatışma! Polis müdahale etti

    Damla GÜLER - Fırat ALKAÇ - Ceylan SEVER / HÜRRİYET
    21.09.2017 - 11:23 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 12:14

    İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda çatışma çıktı. Bir kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir şahıs uzun süre polise direnirken, kaçan grup adliye yakınlarında farklı noktalarda çatıştı.

    Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

    Kaçan grup çatışmaya adliye yakınlarında devam etti. Özel harekat polisleri olay yerine geldi, polis helikopteri adliye üstünde uçtu ve gözaltılar tamamlandı. Bir kişi yaralanırken 5 gözaltı var.

    Hürriyet'in edindiği bilgiye göre çatışma, geçen ocak ayında Sultangazi'de bir oyun salonunda çıkan, 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın tarafları arasında yaşandı.

    Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir oyun salonunda 24 Ocak'ta iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar çekilmiş, üç kişi ölmüştü.

    Polis cinayetlerin ardından ilçedeki 7 kişilik bir uyuşturucu çetesini çökertmişti. 

    Dava Çağlayan Adliyesi'nde sürüyor.

    Hürriyet muhabirleri Damla Güler, Fırat Alkaç ve Ceylan Sever olay yerinde...

    Son dakika: Çağlayan Adliyesinde çatışma Polis müdahale etti

     

    Etiketler: istanbul , Çağlayan , Adliye
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