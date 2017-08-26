Son dakika! Büyük kasırga karaya ulaştı! Yaralılar var...

ABD'de ana karaya ulaşan Harvey kasırgası, Teksas eyaletinin kıyı bölgelerinde etkili olmaya başladı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, ülkeyi yaklaşık 12 yıldır vuran en şiddetli fırtına olarak nitelenen Harvey ile ilgili alarm durumunu, yaklaşık 55 saat içinde "birinci kategori"den "dördüncü kategori"ye çıkarttı.

Saatteki hızının 210 kilometreye çıkacağı öngörülen kasırganın yeni derecesinin "dördüncü kategori" olduğu açıklandı.

Teksas Valisi Greg Abbott’ın, "Ölümcül ve büyük bir felakete yol açabilir" diye nitelediği Harvey kasırgası nedeniyle milyonlarca kişi evlerini terk ederek sığınaklara yerleşti. Teksas eyaletini iki kez art arda vurması da beklenen kasırganın sellere ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Harvey kasırgasının, 2005 yılında gerçekleşen Katrina kasırgasıyla karşılaştırılması...

Merkez ayrıca, kıyı bölgelerinde yaşamı durma noktasına getiren kasırganın getireceği yağmurların iç kesimlere doğru 161 kilometrenin üzerinde bir alanı sular altında bırakabileceğini belirtti.

Teksas'ta Corpus Christie'den Galveston Adası'nın batısına uzanan 7 ilçenin birçok bölgesinde yaşayan on binlerce kişi için zorunlu tahliye kararının ardından yüz binlerce kişi araçlarıyla evlerinden daha yüksek bölgelere ulaşabilmek amacıyla yollarda uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Kasırga sebebiyle Corpus Christie, Houston ve Galveston limanları kapatılırken 110 binden fazla abone de elektriksiz kaldı.

PETROL RAFİNERİLERİNİ VURMA RİSKİ

Kimya fabrikaları ve petrol rafinerilerinin bulunduğu yerde de etkili olacağı belirtilen kasırganın bölgedeki petrol rafinerilerine zarar vermesi veya Colonial boru hattının devre dışı kalması durumunda, körfez petrolüne bağımlı olan ülkenin diğer bölgelerine petrol sevkiyatının olumsuz etkilenme riski bulunuyor.

Cuma günü fırtınanın ABD'ye yaklaşmasıyla benzin fiyatları üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

TRUMP'TAN "DOĞAL AFET İLANI"

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'taki kasırganın zarar vereceği bölgeye federal yardım yapılması için Teksas Valisi Greg Abbott'un afet bölgesi talebine karşılık, "doğal afet bildirisi" imzaladı.

Teksas'ta 30 yönetim bölgesinde, Louisiana'da da eyalet genelinde cuma akşamı itibarıyla acil durum kararı alındı. Houston, Texas City, Galveston, Freeport ve Corpus Christi'deki limanların tamamına yakınının kapatılması emri de verildi.





Harvey, Teksas'ı 1961'den bu yana vuran "dördüncü kategori"deki ilk kasırga olurken ABD'de en büyük zarara yol açan Katrina 2005'te 'üçüncü kategori' ile etkili olmuştu.

Şimdiden Houston'da 31 bin kişinin elektriksiz kalmasına neden olan Harvey yüzünden hava yolu şirketleri uçuşlarını iptal etti. Kasırga, okulların tatil olmasına yol açarken, konser ve spor müsabakası benzeri önceden planlanan birçok etkinlik ertelendi.

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