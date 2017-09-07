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    Son dakika... Bursa - Ankara karayolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

    Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa) (DHA) - İHA - AA
    07.09.2017 - 08:22 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 10:30

    Bursa'nın İnegöl İlçesi’nde işçileri taşıyan servis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 1’i çocuk 2’si kadın toplam 7 kişi hayatını kaybetti, servis aracındaki çok sayıda işçi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden ailenin bayram ziyareti için gittikleri Tokat'tan Gebze'ye döndükleri öğrenildi.

    Kaza, bu sabah saat 07.00 sıralarında Bursa’nın Kestel ile İnegöl ilçeleri arasındaki Babasultan Mevkii’nde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e asfalt çalışması için giden işçileri taşıyan Fatih Şahin idaresindeki 16 NTM 81 plakalı minibüs, Babasultan mevkisinde, Ali Gültekin'in (26) kullandığı 60 ZC 155 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. 

    Son dakika... Bursa - Ankara karayolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar varTicari aracın sürücüsünün uyuduğunun iddia edildiği kazanın ardından ay çiçeği tarlasına savrulan hafif ticari araçta bulunan 1’i çocuk, 2 si kadın toplam 7 kişi öldü. Bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis minibüsünde ise 10’dan fazla işçi ise yaralandı.

    Son dakika... Bursa - Ankara karayolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar varBursa'dan İnegöl'e işçi taşıdığı öğrenilen bir inşaat firmasına ait servisteki işçiler B.K., F.A., H.G., Ü.A., R.C., G.A., İ.Y., M.Ç., A.B., M.T., N.A., A.B., A.B., A.K., K.K., M.U., O.A., F.Ş. yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başladı.

    Son dakika... Bursa - Ankara karayolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar varHAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELİRLENDİ

    Kazada, ticari aracın sürücüsü ile aynı araçtaki Emin, Satı, Engin, Ebru (8) ve Gülizar Gültekin olay yeri, ağır yaralanan Ercan Gültekin (14) ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

    Kaza nedeniyle Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapanırken, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

    BAYRAM ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

    Öte yandan, aynı araçta hayatını kaybeden Gültekin ailesinin Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ikamet ettiği, bayram ziyaretine gittikleri Tokat'tan döndükleri öğrenildi.

    Son dakika... Bursa - Ankara karayolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

    Etiketler: Bursa , Ankara , trafik kazası , son dakika
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