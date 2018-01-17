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    Son dakika... Burak Akın itiraf etti, 2 yüzbaşı tutuklandı

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 17:42 | Son Güncelleme:

    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu itiraf eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın ifadesi doğrultusunda 2 yüzbaşı daha tutuklandı.

    FETÖ üyesi olduğunu kabul eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı yüzbaşı Akın'ın beyanı üzerine gözaltına alınan yüzbaşılar Engin Yaman ve Nurettin Kaya, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye getirildi.

    Şüpheliler burada Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Savcı, şüphelileri "FETÖ üyeliği" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

    Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 2 şüpheli tutuklandı.

     

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    Etiketler: itiraf , Burak Akın
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