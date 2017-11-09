Son dakika... Beyaz Saray'da kritik görüşme sona erdi: 'Beklenenden iyi'

Beyaz Saray Roosevelt Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen ve 19.08'de başlayan görüşme, TSİ 20.20'de sona erdi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Başbakan Yıldırım'ın Dışişleri Başdanışmanı Kerim Uras ve diğer yetkililer katıldı.

Yıldırım, ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını tamamlayarak, New York'a hareket etti.

TOPLANTIDA NE GÖRÜŞÜLDÜ?

İki ülke arasındaki ilişkilerin son bir ayına damgasını vuran vize krizinin gölgesinde gerçekleşen görüşmenin gündeminde Ankara ile Washington’ın derin görüş ayrılığı içinde olduğu PYD/YPG ve FETÖ ile mücadele gibi zor başlıklar vardı.

Başbakan Yıldırım dün gazetecilerle sohbetinde ‘bu ziyaretlerden hemen sonuç çıkmaz ama çözme iradesi bizde mevcut’ demişti. Yıldırım Amerikalı kanaat önderleriyle buluşmasında da ‘Biz ABD ile iyi geçinmek istiyoruz’ mesajı vermişti. Pence’e aktaracağı mesajların ipuçlarını veren Yıldırım, ABD ile yaşanan krizlerin en büyük nedeni olarak 15 Temmuz darbe girişimine ve Pensilvanya’da yaşayan Fetullah Gülen’e işaret etti.

YAZILI AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kritik görüşme sonrasında Başbakan Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Pence açıklama yapmadı. Görüşmeye dair yazılı açıklama bekleniyor.

Öte yandan, Başbakan Yıldırım bugün New York’ta TSİ 23.45’te CNN’e Fareed Zakaria’ya mülakat verecek. 02.30’da ise BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek olan Yıldırım, 03.15’te Amerikalı yatırımcılarla toplantı yapacak.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Yıldırım-Pence görüşmesi sırasında Beyaz Saray çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Başbakan Yıldırım'ın ziyareti dolayısıyla Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ın tamamen kapatıldığı ve parka çıkan sokaklarda ilave güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Olası protestolara karşı polisin aldığı güvenlik önlemleri dikkati çekti.

YILDIRIM’IN AMERİKALI KANAAT ÖNDERLERİNE MESAJI: ABD İLE YAŞANAN KRİZLERİN TEMEL NEDENİ FETULLAH GÜLEN

Başbakan Binali Yıldırım Çarşamba günü Washington’daki Türk Büyükelçiliği rezidansında Turkish Heritage Organization (THO) tarafından düzenlenen yemekli toplantıda Amerikalı kanaat önderleriyle buluştu.

Başbakan Yıldırım dün gazetecilerle sohbetinde ‘bu ziyaretlerden hemen sonuç çıkmaz ama çözme iradesi bizde mevcut’ demişti. Yıldırım Amerikalı kanaat önderleriyle buluşmasında da ‘Biz ABD ile iyi geçinmek istiyoruz’ mesajı verdi. Pence’e aktaracağı mesajların ipuçlarını veren Yıldırım, ABD ile yaşanan krizlerin en büyük nedeni olarak 15 Temmuz darbe girişimine ve Pensilvanya’da yaşayan Fetullah Gülen’e işaret etti.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen iki saatlik toplantıda Başbakan Yıldırım’ın ABD ile yaşanan krizlerin temel sebebi olarak 15 Temmuz darbe girişimini örgütleyen Fetullah Gülen’in bu ülkede yaşıyor olmasına işaret ettiği öğrenildi. Yıldırım Türk hükümetinde sorunları çözme iradesi olduğunu ve ABD ile iyi geçinmek istediklerini anlattı. Washington’ın Suriye’de PYD/YPG’ye verdiği destekten rahatsızlığın vardığı boyutlara dikkat çeken Yıldırım, YPG’ye verilen silahların Türkiye’de güvenlik güçlerine karşı kullanıldığını söyledi.

Toplantıya katılan önemli isimler arasında Middle East Institute Başkanı Wendy Chamberlin, Heritage Foundation Dış Politika Direktörü Luke Coffey, National Democracy Institute Başkan Yardımcısı Shari Bryan, Atlantik Konseyi Refik Hariri Merkezi Başkanı Frederic Hof, CSIS Yönetim Kurulu Üyesi Zalmay Halilzad, ABD Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Muavini Amanda Sloat, ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Halifax Güvenlik Forumu Başkanı Peter Van Praagh vardı.

ABD’NİN SURİYE’DEN HEMEN ÇEKİLMESİNİ İSTEMİYORUZ

Yıldırım’a en çok Suriye ve Irak dosyalarında Türkiye’nin önümüzdeki dönemdeki hamlelerine ilişkin soru geldi. Edinilen bilgilere göre Yıldırım Suriye’nin kuzeyinde nasıl bir tablo görmek istediklerine ilişkin soruyu yanıtlarken ‘Biz ABD’nin hemen çekilmeyeceğini biliyoruz, çekilmesini de istemiyoruz zaten’ ifadesini kullandı. Yıldırım’ın Afrin’e müdahalenin Ankara’nın gündeminde olduğuna ilişkin herhangi bir imada dahi bulunmaması da katılımcıların dikkatinden kaçmadı.

SETA’DAN ALMANAK

Başbakan Yıldırım Çarşamba günü Washington merkezli SETA DC tarafından düzenlenen benzer formatta ama daha dar katılımlı bir toplantıya da katıldı. Bu toplantıya katılanlara ‘AK Parti döneminde Türkiye-ABD ilişkileri’ başlıklı bir almanak dağıtıldı. Almanağa en son başlık olarak eklenen vize kriziyle ilgili bölümde muhalefet partileri CHP ve MHP’nin de ABD’nin adımını eleştirdiği vurgulandı. Krizin Türk lirası üzerinde sert ancak kısa süreli bir etki yaptığı ve Türkiye’de zaten 15 Temmuz sonrasında yükselmiş olan ABD karşıtlığını beslediği de belirtildi.

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