Son dakika... Batman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama

Alınan bilgiye göre, OSB'de faaliyet yürüten bir fabrikadaki yakıt tankının vinç ile başka bir yere nakli sırasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine ambulanslar ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre aralarında çıkan yangına müdahale eden itfaiye erlerinin de bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Fabrika kullanılamaz hale gelirken, patlamanın etkisi ile tanktan kopan bir parçanın isabet ettiği başka bir fabrikanın çatısında da hasar oluştu.