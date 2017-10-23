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    Başbakan Yıldırım derbideki pankart için soruşturma talimatı verdi

    İHA - DHA
    23.10.2017 - 17:00 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, GS-FB arasında dün akşam oynanan müsabakada, Galatasaray tribünlerindeki koreografiyle ilgili soruşturma açılması yönünde talimat verdi.

    Başbakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım’ın Galatasaray-Fenerbahçe arasında dün akşam oynanan müsabakada, Galatasaray tribünlerindeki koreografiyle ilgili soruşturma açılması yönünde talimat verdiği belirtildi.

    Galatasaray Kulübünden koreografi açıklamasıGalatasaray Kulübü'nden koreografi açıklaması!

    Koreografide ilk olarak, “Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor” ve “Ayağa kalk” pankartları açılırken, ardından ABD’li aktör Sylvester Stallone’nin “Rocky Balboa” karakterini canlandırdığı 'Rocky' filminden esinlenilen bir görsel, makaralı sistemle tribüne çekildi. Koreografinin sergilenmesinden hemen sonra sosyal medyada, 'FETÖ mesajı mı' tartışması başlarken, 'Diz çöken kim', 'Büyük kim' soruları merkezinde sorular soruldu.

    İşte o koreografi:

    Başbakan Yıldırım derbideki pankart için soruşturma talimatı verdi

     

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    Etiketler: Son dakika , Derbi , pankart
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