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    Başbakan Yıldırım: Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 23:12 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret için geldiği ABD'den Türkiye'ye hareket etmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldırım açıklamasında, 'Pence ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. ABD ile ilişkimizi daha iyi düzeye taşıyacağız' dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

    "ABD Başkan Yardımcısı Sayın Pence ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki konuları ele aldık. Aynı zamanda bölgesel meseleler üzerinde de konuştuk. Prensip olarak bundan sonra ilişkilerimizi bulunduğu düzeyin daha ilerisine iyi yönde taşımak için gayret göstermeye karar verdik.

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    Biz olması gerekeni söyledik, beklentilerimizi ilettik, karşı taraf da bununla ilgili bize olumsuz bir şey söylemedi. Bu konulardaki hassasiyetimizi, konuya verdiğimiz önemin farkında olduklarını paylaştılar. Bundan sonrasını takip edeceğiz, göreceğiz, biz de adımları atacağız. Bizim amacımız ilişkileri daha da germek değil, ilişkileri geliştirmek iyileştirmek. Bunun her iki ülkeye de faydası var; Türkiye'ye de faydası var, ABD'ye de faydası var. O bakımdan olumlu gündem üzerinde çalışmaya devam edeceğiz."

    BM Genel Sekreteri ile Arakan ve Suriye'yi konuştuk."

    Etiketler: Mike Pence
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