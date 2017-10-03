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    Son dakika: Bahçeşehir'de otobüs devrildi... Çok sayıda yaralı var

    İSTANBUL (AA)
    03.10.2017 - 11:29 | Son Güncelleme:

    İstanbul Bahçeşehir'de bulunan Ispartakule gişelerinde iki katlı halk otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolunda Bahçeşehir-Esenkent seferini yapan iki katlı özel halk otobüsü, Ispartakule gişelerinden geçerken henüz belirlenemeyen bir nedenle beton bloklara çarparak yan yattı. Kazada, ilk belirlemelere göre otobüsteki 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    OTOBÜS ŞOFÖRÜ: ÖN LASTİĞİ PATLADI

    Saat 11.15’te meydana gelen ve  Bahçeşehir- Bakırköy hattında çalışan iki katlı belediye otobüsü şoförünün ilk ifadesine göre, ön lastiğinin patlaması sonucu devrildi. 

    Son dakika: Bahçeşehirde otobüs devrildi... Çok sayıda yaralı var

     

    Son dakika: Bahçeşehirde otobüs devrildi... Çok sayıda yaralı var

     

    Etiketler: Bahçeşehir , KAZA , otobüs kazası , Son dakika
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