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    Son dakika: Atilla davası sonuçlandı... İşte ilk yorumlar

    hurriyet.com.tr
    03.01.2018 - 22:43 | Son Güncelleme:

    ABD'deki Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın davasında karar verildi. Atilla yöneltilen 6 suçtan 5'inde suçlu bulundu. Davayı duruşmanın ilk gününden beri yerinde takip eden Hürriyet New York Temsilcisi Razi Canikligil, 'Biz açıkçası iki ya da üç iddiadan suçlu bulunmasını bekliyorduk, beş fazla oldu' yorumunda bulundu. Kararı CNN Türk ekranlarında değerlendiren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise Ankara'da Halkbank'a gelebilecek olası bir ceza durumu için hazırlık olduğunu bildiğini belirtti.

    Razi Canikligil, dava sonucu için yaptığı ilk yorumda Atilla'nın beş iddiadan suçlu bulunması ve kararın bugün açıklanmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi. Canikligil dava sonucu hakkında şu yorumda bulundu: "Herkes büyük şokta. Açıkçası kimse kararın bugün açıklanacağını beklemiyordu. Jürinin 3 saatte oybirliği ile karar vermesi herkesi şaşırttı.

    Sabah oturumunda jüri üyeleri mektup göndermişlerdi hakime, 'oybirliğine varamazsak ne olur' diye. Hakim, konuyu müzakere ettikten sonra tüm suçlamalara detaylı olarak bakmalarını tavsiye etmişti.

    Bugün Atilla'nın eşi de ilk kez duruşmaya geldi ve eşini ilk kez gördü. Eşine sarıldı, yanaklarından öptü, gözyaşlarına boğuldu.

    Hakim öğleden sonra oturumunda jürinin karara vardığını açıkladı. Biz açıkçası iki ya da üç iddiadan suç bekliyorduk beş biraz fazla oldu.

    BUNDAN SONRA TEMYİZ

    Avukatlar dava boyunca temyiz için hazırlık yaptılar. Zarrab'ın açıklamaları, deliller vs hep itiraz etti avukatlar. Bunlar da hep temyiz davası için gerekçe olacak.
    Bu sonuç temyizde tamamen değişebilir.

    HALKBANK'A CEZA GELİR Mİ?

    Atilla davasında karar açıklandıktan sonra 'Halkbank'a ceza gelir mi' sorusuna Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk ekranlarında cevap verdi. Selvi bu konuda şunları söyledi, "Türkiye uluslararası bankacılık sistemine entegre bir ülke. Ankara'da bir takım hazırlıklar var diye biliyorum. Bence diğer ülkelerin, daha önce ceza alan diğer bankaların yaptığı gibi bir takım pazarlıklarla hem ceza miktarı düşürülebilir hem de bu ceza zamana yayılabilir. Ankara Halkbankası'ından dolayı uluslararası bankacılık işleyişine ambargo gelmemesi için uzlaşma yolunu seçebilir.


    Hakan Atilla davasında karar verildiHakan Atilla davasında karar verildi

    Etiketler: hakan atilla davası , Reza Zarrab
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