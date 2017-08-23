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    Son dakika... Atatürk'e mason diyen asker tutuklandı

    İSTANBUL (AA)
    23 Ağustos 2017 - 12:17Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 12:22

    Sosyal medyadaki paylaşımlarında Atatürk'ün "mason" olduğunu iddia eden ve hakaretlerde bulunan uzman erbaşın, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

    Kumburgaz Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda uzman erbaş olarak görev yapan Erdal Kaya'nın sosyal medyadaki hesabından Atatürk'e hakaret ettiği iddiası çalıştığı kurum tarafından savcılığa bildirildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine gözaltına alınan uzman erbaş Kaya, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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    Sevk yazısında, şüphelinin 16 Aralık 2016'da sosyal medya hesabından "M.Kemal'in eline dikkat" ibaresi ile Atatürk'ün bir grup arkadaşı ile çektirdiği fotoğrafı koyarak mason olduğu iddiasında bulunduğu, 16 Nisan 2017'de "Ben şaşırmadım siz şaşıracaksınız" başlığı ile Atatürk'ün misafirlerinin bulunduğu bir fotoğrafı koymak suretiyle Atatürk'ün Türk kadınlarını İran Şahı'na takdim etmiş gibi gösterilmeye çalışıldığı öne sürüldü. Sevk yazısında, şüphelinin bu şekilde atılı suçu işlediği gerekçesiyle tutuklanması talep edildi.

    Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Kaya'nın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

    Etiketler: ATATÜRK , uzman erbaş , ASKER , tutuklama
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