Son dakika... Ankara’da otomobilde evli çifte infaz

Olay, akşam saatlerinde Mamak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dostlar Mahallesi Bedrettin Cömert Caddesi üzerinden 06 DTF 98 plakalı otomobilleriyle evlerine giden Gökay İzci ile eşi Hilal İzci, Üreğil Lisesi önünde ellerindeki silahlarla yolu kesen kimliği belirlenemeyen şahısların saldırısına uğradı.

ARAÇTAN İNDİRDİLER

Araçtan indirilen İzci çifti, şüpheliler tarafından burada silahla vuruldu. Çiftin vücutlarına isabet eden kurşunların etkisiyle kanlar içinde yerde kalmasının ardından saldırganlar olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Saldırı anında çiftin çocuklarının da araçta olduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak inceleme başlattı. Acı haberi duyan çiftin yakınları ise olay yerine koştu.

Yakınları yol ortasında bulunan cesetleri görünce gözyaşı döktü. Polis çifti öldüren kişi yada kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.