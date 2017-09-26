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    Son dakika... Ankara'da göçük: Ölü ve yaralı var

    AA
    26.09.2017 - 19:29 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 19:58

    Başkentte, Mamak ilçesindeki bir inşaatın 2'nci katına beton döküldüğü sırada meydana gelen göçükte 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre, Mavi Göl Caddesi'nde yapımı devam bir inşaatın 2'nci katında beton döküldüğü sırada göçük meydana geldi.
    2 işçinin göçük altında kaldığı olayın ardından Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

    GÖÇÜKTEN ÇIKARILDI

    Ekiplerin, çevredekilerin de yardımıyla yaptığı çalışmalarda, enkaz altında kalan ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 işçiye kısa sürede ulaşıldı.

    Son dakika... Ankarada göçük: Ölü ve yaralı var

    Göçükten çıkarılan 2 işçiden 1'i hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Yaralı diğer işçi ise tedavi altına alındı.  Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

    Etiketler: ANKARA , GÖÇÜK , işçi
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