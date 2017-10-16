Son dakika: Ankara'da flaş iddia... Gökçek odasını topladı...

Gökçek’in ‘son bir kez’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek istediği kulislere yansırken, bu görüşmenin havaalanında gerçekleşebileceği iddia edilmişti.

Gökçek'in havaalanında özel görüşme şansı bulamadığı, Erdoğan’la ayak üstü sohbet ettiği belirtildi.

Gökçek’e yakın kaynaklar, Gökçek’in Erdoğan’la son bir kez görüşme talebi olduğunu söyledi.

ODALARINI TOPLADI

Bu arada Gökçek’in hem Dikmen’deki başkanlık konutunda hem de belediyedeki makam odasındaki kişisel eşyalarını topladığı belirtiliyor.

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