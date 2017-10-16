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    Son dakika: Ankara'da flaş iddia... Gökçek odasını topladı...

    Deniz GÜREL/ANKARA
    16.10.2017 - 14:34 | Son Güncelleme:

     AK Parti yönetimi tarafından istifası istendiği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün İstanbul’dan Ankara’ya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı karşılamak üzere Esenboğa Havaalanı’na gitti.

    Gökçek’in ‘son bir kez’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek istediği kulislere yansırken, bu görüşmenin havaalanında gerçekleşebileceği iddia edilmişti. Son dakika: Ankarada flaş iddia... Gökçek odasını topladı...

    Gökçek'in havaalanında özel görüşme şansı bulamadığı, Erdoğan’la ayak üstü sohbet ettiği belirtildi.

    Gökçek’e yakın kaynaklar, Gökçek’in Erdoğan’la son bir kez görüşme talebi olduğunu söyledi.

    ODALARINI TOPLADI

    Bu arada Gökçek’in hem Dikmen’deki başkanlık konutunda hem de belediyedeki makam odasındaki kişisel eşyalarını topladığı belirtiliyor.

     

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    Etiketler: Melih Gökçek , Ankara , Büyükşehir , Belediye
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