Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde hareketlilik

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde gece geç saatlerde hareketlilik yaşandığı görüldü. Kalabalık bir grubun belediye önüne geldiği güvenlik kuvvetlerinin ise kalabalığı içeriye almadığı sosyal medyada paylaşılan videolara yansıdı. Videolarda ayrıca kalabalıktan kişilerin belediye çalışanı olduğu anlaşılan kişilerle konuştuğu görüldü. Konuşmalarda belediye çalışanı olduğu anlaşılan kadının, "Kadro varsa devletimizde uygun görülürse verilir. Ama sizin bu şekilde beklemeniz size bir şey kazandırmayacak' dediği duyuluyor. Bu konuşma kadro bekleyen bazı çalışanların aileleriyle birlikte belediye önüne geldiği şeklinde yorumlandı.

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