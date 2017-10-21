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    Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde hareketlilik

    Hürriyet Haber
    21.10.2017 - 01:00 | Son Güncelleme:

    Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde gece geç saatlerde hareketlilik yaşandığı görüldü. Kalabalık bir grubun belediye önüne geldiği güvenlik kuvvetlerinin ise kalabalığı içeriye almadığı sosyal medyada paylaşılan videolara yansıdı. Videolarda ayrıca kalabalıktan kişilerin belediye çalışanı olduğu anlaşılan kişilerle konuştuğu görüldü. Konuşmalarda belediye çalışanı olduğu anlaşılan kadının, "Kadro varsa devletimizde uygun görülürse verilir. Ama sizin bu şekilde beklemeniz size bir şey kazandırmayacak' dediği duyuluyor. Bu konuşma kadro bekleyen bazı çalışanların aileleriyle birlikte belediye önüne geldiği şeklinde yorumlandı.

    AYRINTILAR GELİYOR....

    Etiketler: ANKARA , Ankara Büyükşehir Belediyesi , Melih Gökçek
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