Son dakika: AKOM alarma geçti... Çalışmalar durduruldu...

18 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 arasında ücretsiz hizmet verecek. Şantiyelerde ve yollarda okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak. Devamı zaruri çalışmalar gece vardiyasında (22.00-05.00) yapılacak. Kazalar için yollarda 83 çekici hazır bulundurulacak. Trafiğe çıkacak 14 bin okul servisi, Pazartesi günü İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanacak. Toplu ulaşımda ek 398 araç ile 4433 adet sefer artışı planlandı. Metrobüs, otobüs seferlerinde 507 bin yolcu taşınması, 338 bin aracın trafiğe çıkmaması hedefleniyor.Metro ve tramvay hatlarında 824 sefer artışı yapılacak. Metro, tramvay ek seferleri sayesinde 232 bin yolcu toplu ulaşıma yönlendirilecek ve 155 bin aracın trafiğe çıkmaması sağlanacak. Arabalı vapurlar okulların açıldığı ilk 2 gün servis araçlarının öncelikli faydalanması sağlanacak.

POLİS, JANDARMA VE ZABITA GÖREV BAŞINDA…

Trafik akışında sorun yaşanmaması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü 36 motosikletli, 71 ekip otosu ve 63 yaya personel ile toplam 241 polis görev yapacak. İlçe Emniyet Müdürlükleri de bölgelerindeki okul çevresinde trafik ve asayiş açısından tedbir alacak. İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi’nde (Emniyet, Trafik, Asayiş) görev yapacak. İstanbul genelindeki okullar çevresinde ara sokaklarda 215 Zabıta Memuru trafiğin sağlıklı işlemesine yardımcı olacak.

AKOM NÖBETTE

İstanbul’da okulların açılacağı gün alınacak tedbirler için, Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) ilgili tüm birimlerin katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantıya, İBB’ye bağlı birimlerin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası temsilcileri katıldı. Pazartesi günü ilgili birimlerin yetkilileri AKOM’da kriz masasında nöbette olacak.

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