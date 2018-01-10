Son dakika! ABD’ye PYD uyarısı... Maslahatgüzar Dışişleri’ne çağrıldı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett dün Dışişleri Bakanlığı’na davet edilerek Türkiye’nin gelişmelerden duyduğu rahatsızlık iletildi.

Üst düzey bir kaynak, Amerikalı maslahatgüzar ile yapılan görüşmede, terör örgütü tarafından “Kuzey Ordusu” olarak tanımlanan yapılanma ve bu güce ABD’nin silahlı eğitim dahil askeri desteğin verilmesinden duyulan rahatsızlığın güçlü ifadelerle dile getirildiğini vurguladı.

Türk güvenlik kaynakları “Kuzey Ordusu” ifadesinin, sözde ordunun gelecekte Esad rejimi ile müzakere edilecek muhtemel bir özerk yönetimde korunabilmesi için özellikle seçildiğine dikkat çekiyor. ABD Özel Kuvvetleri ile birlikte çalışan ve eğitilen bu gücün yüzde 70’inin PYD/PKK’lılardan oluşacağı belirtiliyor.

“Kuzey Ordusu” adı altında ortaya çıkacak yapının, denetimi zor küçük mobilize örgüt unsurlarını düzenli ordularla savaşa hazır hale getirecek şekilde örgütlenmesi bekleniyor. ABD’nin Doğu Halep ve Güney Haseke’de eğittiği gücün, ilk etapta rejim ile sınır hattında yer alan Kobani, Tel Ebyad, Resulayn ve Malikiye’de konuşlanması öngörülüyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR