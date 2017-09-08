Son dakika... ABD'den 'Türkiye kargolarına' denetim kararı

TSA Sözcüsü Michael England, kararın 'kargo taşımacılığında beliren yeni tehditlere karşılık verebilmek ve küresel havacılıkta güvenlik eşiğini yükseltmek için' alındığını açıkladı.

England, yeni yönetmeliğin, Türkiye'nin halihazırda ABD'ye giden kargo için gönüllülük esasında uyguladığı güvenlik prosedürünü zorunlu hale getireceğini söyledi.

Sözcü bu kapsamda, Türkiye'den gelen kargonun "İleri Hava Yolu Tarama Programına uygun şekilde inceleneceğini" belirtti.

'AVUSTRALYA'DAKİ SALDIRI PLANIYLA BAĞLANTILI'

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre ABD'li yetkililer, yeni güvenlik yönetmeliğinin Avustralya'da yaşanan bir olayından ardından ve istihbarat raporlarına dayanılarak çıkarıldığını açıkladı.

Avustralya polisi Temmuz'da Türkiye'den gelen bir kargo uçağında, kısmen monte edilmiş ve kıyma makinesi süsü verilmiş bir bomba bulunduğunu duyurmuştu. Patlayıcının üst düzey bir DEAŞ komutanı tarafından gönderildiğinin tespit edildiğini belirten polise göre bu bombayla 15 Temmuz'da Etihad Havayolları'nın 15 Temmuz'da Sydney'den Abu Dabi'ye yapacağı tarifeli sefere saldırı düzenlenecekti.

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