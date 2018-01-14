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    Son dakika! ABD'den şok YPG ordusu açıklaması

    Hürriyet Haber
    14.01.2018 - 17:43 | Son Güncelleme:

    Reuters haber ajansı, ABD liderliğinde DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyonun Suriye'deki ortaklarıyla 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kurmak için çalıştığını açıkladı. Habere göre, yeni sınır gücü terör örgütü YPG'nin liderliğinde kurulan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutası altında olacak. Reuters, Türkiye sınırında kurulması planlanan sınır gücünün yarısının SDG'lilerden oluşacağını duyurdu.

    Yeni gücün 30 bin kişiden oluşmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada sınır güvenlik gücünün Türkiye ve Irak sınırını kontrol edeceği belirtildi.

    Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili, ABD'nin eğittiği 'Sınır Güvenlik Gücü' nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarının geçen hafta dışişleri bakanlığına çağırıldığını söyledi. 

    ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'de terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile ortak hareket ettiği biliniyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada Afrin'e operasyon mesajı vermişti. 

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    YARISI SDG'LİLERDEN OLUŞACAK

    Reuters'ın aktardığına göre, Yeni sınır gücü terör örgütü YPG'nin liderliğinde kurulan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutası altında olacak. Reuters, Türkiye sınırında kurulması planlanan sınır gücünün yarısının SDG'lilerden oluşacağını duyurdu. Kurulacak yeni gücün ise 'yeni kayıt' olacağı söylendi. 

    Oluşturulacak yeni gücün sınırda güvenlik noktaları kuracağı belirtildi. 

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    KUZEY ORDUSUNU KURDUK DEMİŞLERDİ

    Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG, Suriye'de kendi ordularını kurduklarını 4 gün önce itiraf etmişlerdi.

    İngiliz The Times'ın haberine göre, örgüt elebaşlarından Abdülkadir Effedili, 11 Ocak’ta ABD desteğiyle işgal ettikleri kentlerin durumuna ilişkin, "Tehditlere cevap vermek için kendi ordumuzu oluşturuyoruz." demişti.

    Türkiye, İran ve Beşar Esad rejimine ait güçlerin, örgütün elindeki tüm toprakları almak istediğini savunan Effedili, ABD desteğine duydukları güveni, "İranlıların ve Suriye rejiminin, ABD buradayken ülkenin tümünü kontrol etmeye çalışmayacağından eminiz." sözleriyle açıklamıştı.

    ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ise 22 Aralık 2017'de, DEAŞ'ın canlanmasını önleme gerekçesini ileri sürerek, Suriye’de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurmuştu. Yerel kaynaklar, ABD'nin YPG'nin Kandil yapılanmasıyla yeni oluşum için ilk etapta 400 terör örgütü mensubuna eğitim verdiğini bildirmişti. ABD'nin sınır muhafız birliği adı altında verdiği eğitim ve diğer yardımlarla, örgütün "Kuzey Ordusu" adını verdiği sözde düzenli oluşumun altyapısını kurduğu belirtilmişti.

     

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    Etiketler: son dakika , haber , HABER
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