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    ABD, konsolosluk çalışanını Türkiye'ye teslim etti

    Hürriyet Haber
    10.02.2018 - 09:03 | Son Güncelleme:

    ABD'nin, İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik amir yardımcısı Nazmi Mete Cantürk'ü 31 Ocak'ta savcılığa teslim ettiği, Cantürk'ün elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulduğu ortaya çıktı.

    Yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz ekimde Nazmi Mete Cantürk hakkında gözaltı kararı verildi. Cantürk'ün 2008- 2017 yılları arasında son dönem çok sayıda FETÖ'den adli işlem gören çok sayıda şüpheliyle irtibatı olduğu iddia edildi. Cantürk, Ekim'de yapılan aramalarda bulunamadı. Geçtiğimiz günlerde soruşturmayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

    ABD, 31 OCAK'TA SAVCILIĞA TESLİM ETTİ

    ABD Başkonsolosluğu, Cantürk'ü 31 Ocak'ta savcılığa teslim etti. Cantürk, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından sorgulandı. Nazmi Mete Cantürk sorgusunun ardından elektronik kelepçe ile ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

    İfadesinde ABD Başkonsolosluğu'nda diplomatik güvenlik federal polis teşkilatı memuru olduğunu söyleyen Cantürk, ABD Dışişleri Bakanlığı yerel çalışanı olduğunu belirtti. ABD Başkonsolosluğu'ndaki görevinden önce ise 4.5 yıl Londra'da bir şirkette çalıştığını aktardı.

    Cantürk'ün 2008-2017 yılları arasında irtibatlı olduğu isimler arasında kritik pozisyonlarda görev almış FETÖ şüphelilerinin olduğu öne sürülüyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Cantürk'e sorgusunda bu isimlerle olan irtibatı ve tanıyıp tanımadığı soruldu. Cantürk konsoloslukta çalışırken bu isimlerin o dönem memur olarak görev yaptıkları savunmasında bulundu. Cantürk'e eşinin Bank Asya'daki hesabında 17-25 Aralık sonrası hesap artışıyla ilgili de sorular yöneltildi. Cantürk bu soruya, eşine babasından para geldiğini, evine en yakın bankanın Bank Asya olmasından dolayı eşinin parayı bu bankaya yatırdığı savunmasında bulundu.

    ABD, konsolosluk çalışanını Türkiyeye teslim etti
    Nazmi Mete Cantürk

    ABD, konsolosluk çalışanını Türkiyeye teslim etti

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    Etiketler: Nazmi Mete Cantürk , ABD , ABD İstanbul Başkonsolosluğu , elektronik kelepçe , son dakika
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