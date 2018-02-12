Son dakika... ABD elçiliğinin bulunduğu caddenin ismi değişiyor

Ankara Çankaya’da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği’nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adı “Zeytin Dalı” olarak değiştiriliyor. İsim değişikliği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın önergesiyle bu akşamki gerçekleşecek Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulacak. Belediye yetkilileri kararın Meclis’ten çıkmasının ardından yeni ismin yer aldığı tabelaların en kısa sürede caddeye takılacağını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesinin adını “Zeytin Dalı” olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

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