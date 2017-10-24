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    3 aylık bebeğin idrarında çıktı! Anne sorgulanmadı

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 05:51 | Son Güncelleme:

    İzmir’de “uyanmıyor” diye hastaneye kaldırılan üç aylık bebeğin idrarında uyuşturucu çıktı. Olayın hastane polisine intikal etmediği, psikiyatri hastası annenin sorgulanmadığı anlaşıldı

    İzmir'de bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan 3 aylık bebeğe yapılan tetkiklerin sonucu şoke etti. Bebeğin idrarında uyuşturucu madde ve antipsikotik ilaç kalıntısına rastlandı. Bebeğini emzirmediği öğrenilen annenin hemşirelere "bebeğin ağzına bir şey sürdüm" dediği ancak maddenin ne olduğunu açıklayamadığı öğrenildi.

    SONUÇLAR ŞOKE ETTİ

    İzmir'de O.A. isimli 3 aylık erkek bebek 8 Ekim'de ailesi tarafından bilinci kapalı olarak Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Annesinin 'sürekli uyuyor' dediği bebeğe idrar ve kan tahlilleri yapıldı. Yapılan tetkiklerin sonucu hastane çalışanlarını şoke etti. Henüz 3 aylık olan bebeğin idrarında uyuşturucu madde ve antipsikotik ilaç kalıntısına rastlandı. Rapor üzerine hemşireler, anneyle görüştü. Bebeğini emzirmediğini söyleyen anne iddiaya göre hemşirelere "bebeğin ağzına bir şey sürdüm" dedi. Ancak bebeğe verdiği maddenin ne olduğunu açıklayamadı. Annenin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülürken, raporda anneye 2009 yılında major depresyon tanısı konulduğu fakat 2 yıldır tedavi görmediğine yer verildi.

    BÖBREKLERİ DE ZARAR GÖRMÜŞ

    Minik bebeğin tedavisi hastanede sürüyor. Hastanede görevli olan ve raporda imzası bulunan Uzman Doktor Melis Demir Köse konuyla ilgili şunları söyledi:
    "Bebek hastaneye geldiğinde yapılan tetkiklerde hiç beslenmediği görüldü. Bununla birlikte böbrekleri de zarar görmüş. Daha sonra yapılan testlerde ise bebeğin kanında uyuşturucu madde ve antipsikotik ilaç alımında pozitifleşme çıktı. Anne emzirmiyor. Bu yüzden madde emzirme ile geçti diyemeyiz. Uyuşturucu maddenin çocuğa nasıl geçtiği konusu ilginç. Annenin daha önce psikiyatrik rahatsızlığı olmuş ve bir süre anne bu rahatsızlık nedeniyle tedavi görmüş"

    BAŞHEKİM: BİLGİM YOK

    Talihsiz bebek ölüm kalım savaşı verirken konunun hastane polisine intikal etmediği ortaya çıktı. Psikiyatri hastası olduğu iddia edilen annenin ve babanın sorgulanmaması tepki çekerken, konuyla ilgili bilgi almak istenen hastane Başhekimi Doç. Dr. Hurşit Apa ise konuyla ilgili bilgisi olmadığını söyledi. Sabah

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