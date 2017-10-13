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    Son dakika: 15 ilde FETÖ operasyonu!

    Hürriyet Haber
    13.10.2017 - 08:42 | Son Güncelleme:

    FETÖ/PDY'ye yönelik 15 ilde operasyon düzenleniyor. 115 kişi hakkında gözaltı kararı var.

    İstanbul merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 115 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

    Alınan bilgiye göre, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "dini duyguları kullanarak dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini aklama" ve "Yardım Toplama Kanunu'na muhalefet" suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 115 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 15 ilde 124 adreste 115 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler
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