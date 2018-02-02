Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sokak sokak ezberleniyor

    Sokak sokak ezberleniyor

    Uğur ERGAN
    02.02.2018 - 00:32 | Son Güncelleme:

    ‘Zeytin Dalı’ harekâtı, 13’üncü gününde ağırlıklı olarak kırsalda devam ederken, Afrin’de meskûn mahal operasyonları için hazırlıklar da hız kazandı. İnsansız hava araçlarının (İHA) Afrin üzerindeki uçuşlarından elde edilen görüntüler ve istihbarat birimlerinin saha gözlemlerinden gelen bilgilerle hedef analizleri güncelleniyor.

    Sokak sokak ezberleniyorİNSANİ GEÇİŞ KORİDORU

    Operasyon planlamaları, bu analizler doğrultusunda bilgisayar ortamında hazırlanan üç boyutlu (3D) harekât resmi üzerinde yapılıyor. Türkiye’de terör örgütü PKK’nın açığı hendeklere yönelik operasyonlarla tecrübe edinmiş olan Özel Kuvvet (Bordo Bereliler) ve Özel Harekât timleri, Afrin’i üç boyutlu haritalarla en ince ayrıntısına kadar inceleyip, sokak sokak ezberliyorlar. Görüntülerden terör örgütünün nerelerde mevzileneceği, nereleri tuzaklayabileceği ihtimalleri de değerlendiriliyor. Meskûn mahal operasyon planları sivillere en az zarar verecek şekilde yapılırken, kente yönelik harekât başlamadan önce sivillerin tahliyesi için insani geçiş koridorları açılması da öngörülüyor.

    BÜLBÜL ALINDI

    TSK ve destek verdiği ÖSO güçleri dün Darmık Dağı’na ağırlık verdi. Askeri kaynaklar, Burseya Dağı’ndan daha yüksek olan Darmık Dağı’nın Afrin’i kuş bakışı görme özelliği olması nedeniyle coğrafi açıdan ciddi öneme sahip olduğunu söylediler. Dağın, Afrin’e bakan yamaçlarındaki PYD mevzileri savaş uçaklarınca bombalanıp top atışlarıyla vuruldu. Havadan ve karadan yapılan yumuşatma atışları sonrası komando ve zırhlı birlikler ilerleyişini sürdürdü. Yer yer teröristlerle ağır makineli tüfeklerin kullanıldığı çatışmaya girilirken, Afrin kuzeyinde Bülbül Dağı cebindeki Alikar köyü ele geçirildi. Ardından da Bülbül belde merkezi terör örgütü PKK-PYD’den kurtarıldı. Bülbül, ‘Zeytin Dalı’ harekâtında Afrin ilçesinde PYD-PKK’dan ele geçirilen ilk belde merkezi oldu. Bülbül, Hatay’ın Hassa ilçesinden Kilis kent merkezine uzanan sınır hattı boyunca, örgütün lojistik destek sağladığı merkezlerden biriydi.

    TSK dün yaptığı açıklamada, önceki gün Afrin’de değişik bölgelere yönelik taarruzlarda 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece harekâtta şimdiye kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 790 olduğunu duyurdu.

    TSK, 29 Ocak Pazartesi günü Asos-Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine yapılan iki ayrı hava harekâtında da 49 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

    TSKdan Afrin açıklaması: 21 terörist etkisiz hale getirildiTSK'dan Afrin açıklaması: 21 terörist etkisiz hale getirildi

    Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , Afrin , gazetehaberleri , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri