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    Soçi zirvesi ay sonunda: PYD çağrılmıyor

    Sevil ERKUŞ/ANKARA
    23.01.2018 - 01:47 | Son Güncelleme:

    RUSYA’nın girişimiyle planlanan Suriye Ulusal Diyalog toplantısının 29-30 Ocak’ta Soçi’de yapılması kesinleşti.

    Hürriyet’e bilgi veren diplomatik kaynaklar yaklaşık 1600 kişilik bir liste üzerinde hemen hemen uzlaşıya varıldığını, terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’nin temsil edilmeyeceğini belirtti. Toplantıya Türkiye’nin de önerisiyle hazırlanan bir liste üzerinden PYD ile ilişkisi olmayan Suriyeli Kürtler katılacak. Listede Suriye Yüksek Müzakere Heyeti’ne katılan Suriye Kürt Ulusal Konseyi temsilcilerinin yanısıra Rusya’nın belirlediği aşiret ve sivil toplum temsilcileri yer alacak. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı kaynakları, harekâtın Afrin ile sınırlı kalacağına dair Rusya’ya taahhüt verildiği iddiasını da yalanladı. Öte yandan Rusya Parlamentosu alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi’nden Dmitriy Novikov, Afrin’deki gelişmelerin de Soçi’de ele alınması gerektiğini söyledi. 

    Etiketler: gazetehaberleri
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