Snus nedir?

İsviçre tarafından 'Sigara tiryakilerinin' bağımlılıktan kurtulması için üretilen ‘Snus’ tütün, tuz ve bazı karışımlardan oluşan nikotin torbacıklar şeklinde üretiliyor. Ağız ve üst dudak ile diş ve damak arasına yerleştirilerek kullanılan bu madde, dışarıdan bakıldığında fark edilemiyor.

Özellikle sigara içmeyenlerde uyuşturucu etkisi yaratıyor. İsviçre dışındaki Avrupa ülkelerinin hemen hemen tamamında satışı yasak olan madde alındıktan 20 dakika sonra etkisini gösteriyor ve yarım saat sonra uyuşmaya neden oluyor. Bir tür uyuşturucu etkisi yapıyor.

Snus, sigara tiryakilerin bağımlılıktan kurtulması için üretilen bir madde. Tütün, tuz ve bazı karışımlardan üretilen Snus, ağız ile üst dudak ve diş ile damak arasına yerleştirilerek kullanılıyor.

Sigara bağımlısı olan kişilerin kullandığı Snus'u, sigara içmeyen kimselerin kullanması önerilmiyor. Snus'un, özellikle sigara kullanmayan kişiler tarafından tüketildiğinde uyuşturucu etkisi yaptığı öne sürülüyor.