Tasarımı kötü bulunan Snapchat için 1 milyon imza toplandı!

Change.org imza sitesi üzerinden, Snapchat tasarım değiştirme kampanyası kapsamında 1 milyonu aşkın imza toplayan kullanıcılar, hedef olarak da 1.5 milyon imzayı görüyor. İmza kampanyası dışında da yine konuyla alakalı Twitter'dan yapılan bir paylaşımın 50.000 kez retweet edilmesiyle birlikte tasarımın değişeceği iddia edildi.

Kullanıcıların yeni tasarımla ilgili şikayetlerini dikkate almayan şirket, kullanıcıların bu tasarıma alışacağını ve zamanla bu tasarımdan memnun olacaklarını söylüyor. Snapchat'in yayınladığı sürümde değişen en büyük tasarım ise Arkadaşlar ve Ünlüler bölümünün birbirinden ayrılması. Bu durum şimdilik Snapchat'te. Ancak Facebook da bu durumu benimseye başlamış durumda.