Skandal büyüyor Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie de tacizi itiraf etti!

ABD’li Hollywood filmleri yapımcısı Harvey Weinstein’in sinema dünyasının birçok ünlü kadınını taciz ettiği iddia edildi. Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie gibi Hollywood'un başarılı ve yetenekli oyuncuları kariyerlerinin mahvolma korkusu yüzünden duruma ses çıkaramadıklarını belirtirken, İtalyan oyuncu Asia Argento, New Yorker’a verdiği röportajda Weinstein’in kendisine Fransa’da bir otel odasında tecavüz ettiğini söyledi.

ABD’li Hollywood filmleri yapımcısı Harvey Weinstein’in sinema dünyasının birçok ünlü kadınına cinsel saldırıda bulunduğu bildirildi. Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie gibi Hollywood'un başarılı ve yetenekli oyuncuları kariyerlerinin mahvolma korkusu yüzünden duruma ses çıkaramadıklarını belirtti.

Ünlü İtalyan yönetmen Dario Argento’nun oyuncu kızı Asia Argento, Hollywood film yapımcısı ve Miramax film stüdyolarının eski başkanı Harvey Weinstein’in, kendisine 21 yaşındayken Fransa’da bir otel odasında tecavüz ettiğini söyledi.

Diğer taraftan New York Times’ta Angelina Jolie ve Gwneth Paltrow’un Weinstein’in kendilerinden cinsel avantajlar sağladığını ve kariyerlerini kaybetme korkusuyla sessiz kaldıklarını belirttikleri bir makale yayımlandı.

“KARİYERİNİ MAHVEDERİM”

Argento, 1997'de yılında Fransa’nın Antibes kentindeki Hotel du Cap-Eden-Roc’da Miramax tarafından verilen bir partideyken Weinstein'ın kendisini boş bir odaya götürdüğünü ve ondan masaj yapmasını istediğini ifade etti. Daha sonra durumun farkına vardığını bildiren ünlü oyuncu Weinstein’den durmasını istediğini ve ona direnemediğini açıkladı:

“Tam bir kabustu. Bu olay 1999 yılında vizyona girecek olan filmimden önce başıma gelmişti. Bana sürekli hediyeler gönderiyordu ve ona yakın olmazsam kariyerimi mahvedeceğini söylüyordu. Onu her gördüğümde kendimi küçük, aptal ve zayıf hissediyordum. Çünkü tecavüzden sonra o kazandı.”

“HİÇBİR YERDE KABUL EDİLEMEZ”

Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Weinstein’in yapımcılığını üstlendiği “Playing By Heart” filminin çekimleri esnasındayken, şu anda 65 yaşında olan yapımcının kendisinden bir otel odasında cinsel avantaj sağladığını söyledi.

Jolie, "Gençliğimde Harvey Weinstein ile kötü bir deneyim yaşadım. Sonuç olarak asla onunla tekrar çalışmamayı tercih ettim ve başkalarını bu konuda uyardım" diyerek “Herhangi bir alanda, herhangi bir ülkede kadınlara yönelik bu davranış kabul edilemez” açıklamasını yaptı.

“YAŞADIĞIM TACİZİ ORTAYA ÇIKARACAK GÜCE SAHİP DEĞİLDİM”

Gwyneth Paltrow ise kariyerinin başında ve henüz 22 yaşındayken Winstein’in kendisine Beverly Hills Oteli’nde cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Yaşadıklarını o dönemdeki erkek arkadaşı Brad Pitt’e anlattığını söyleyen Paltrow, ünlü aktör ve yapımcının bu yüzden tartıştığını sözlerine ekledi. Daha sonra Paltrow, Weinstein’in kendisine “Çenesini kapalı tutmalısın. Eğer birilerine anlatırsan seni mahvederim” dediğini söyledi.

NYTimes'a konuşan Paltrow, "O zaman daha çocuktum, çok ama çok korktum" dedi. Oscar ödüllü oyuncu Paltrow, o andan beri bu olayı bir sır olarak sakladığını ve hiçbir zaman bu durumu paylaşacak “güce” sahip olamadığını vurguladı.

Paltrow, 1998 yılında Weinstein'ın yapımcılığını yaptığı Aşık Shakespeare filmiyle Oscar Ödülü almıştı.