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Siz Hayal Edin, Detayları Biz Düşünelim!

12.12.2014 - 11:18 | Son Güncelleme:

Yenilikçi, ilkeli ve sorumlu yaklaşımıyla Ak Art; yapı tasarımı, proje taahhütü, iç mekan tasarımı, mobilya tasarımı, proje tasarımı ve uygulamaları konularında işlevsel, sağlam, estetik prensiplerini göz önüne alarak modern, teknolojik ve özgün tasarımlar yapmaktadır.

Proje sürecimiz müşterilerimizin isteklerini ve beklentilerini dinledikten sonra ihtiyaçların belirlenmesiyle başlar. Hazırlanan alternatiflerden en uygun tasarımın seçilmesinin ardından detay projelerinin onaylanmasıyla uygulama aşamasına geçilmektedir.

Siz Hayal Edin, Detayları Biz Düşünelim

Siz Hayal Edin, Detayları Biz Düşünelim

Ak Art olarak ofis, konut ,cafe&restaurant, depo, soğuk hava deposu ve endüstriyel yapılardaki tecrübelerimizle avan proje, belediye projeleri, ruhsat projeleri ve uygulama projeleri hazırlamaktayız.

Siz Hayal Edin, Detayları Biz Düşünelim

Proje ve uygulama süreçlerini koordineli şekilde yürütüp disiplinli ve profesyonel tutumumuzla projelerimizi zamanında teslim etmeye çalışmaktayız.

Siz Hayal Edin, Detayları Biz Düşünelim

Sahip olmak istediğiniz mekanları yaratmak için sizleri tanışmaya bekliyoruz. www.akart.net

Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Facebook, twitter, instagram: akartmimarlik

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