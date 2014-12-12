Siz Hayal Edin, Detayları Biz Düşünelim!

Proje sürecimiz müşterilerimizin isteklerini ve beklentilerini dinledikten sonra ihtiyaçların belirlenmesiyle başlar. Hazırlanan alternatiflerden en uygun tasarımın seçilmesinin ardından detay projelerinin onaylanmasıyla uygulama aşamasına geçilmektedir.











Ak Art olarak ofis, konut ,cafe&restaurant, depo, soğuk hava deposu ve endüstriyel yapılardaki tecrübelerimizle avan proje, belediye projeleri, ruhsat projeleri ve uygulama projeleri hazırlamaktayız.







Proje ve uygulama süreçlerini koordineli şekilde yürütüp disiplinli ve profesyonel tutumumuzla projelerimizi zamanında teslim etmeye çalışmaktayız.







Sahip olmak istediğiniz mekanları yaratmak için sizleri tanışmaya bekliyoruz. www.akart.net

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