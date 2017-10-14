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    Siz beğenin diye biz bu filmi yaptık

    Ali VARLI / BERLİN
    14.10.2017 - 09:07 | Son Güncelleme:

    Peyami Safa’nın aynı adlı polisiye romanından uyarlanan 'Cingöz Recai – Bir Efsanenin Dönüşü' filminin Almanya galası, Berlin'de yapıldı.

    GALAYA filmin başrol oyuncuları Kenan İmirzalıoğlu ve Meryem Uzerli ile birlikte oyuncular Musa Uzunlar, Fatih Artman ve Boran Kuzum da katıldı. Film başlamadan salona gelen oyuncular ve film ekibi, seyircilerle birlikte salonda filmi izlemeyi tercih etmedi. Filmin bitimiyle birlikte salona gelen oyunculara hayranları büyük sevgi gösterisinde bulundu. Cingöz Recai karakterini canlandıran Kenan İmirzalıoğlu seyircilere seslenerek, “Filmi siz beğenin diye yaptık. Beğendiniz mi? Alkışlarınızın kuvvetinden ne kadar beğendiğinizi anlarım” diyerek seyircilerden alkış istedi. 

    Siz beğenin diye biz bu filmi yaptık

    Bu sözler seyircilerin kuvvetli alkışlarıyla karşılık bulunca İmirzalıoğlu, “Beğenmenize sevindim. Çünkü biz bunun için çok uğraştık” dedi.
    Meryem Uzerli de Almanca yaptığı kısa konuşmasında, “Kenan'ın dediği gibi filmi iyi olsun diye çok çaba sarf ettik” dedi. Ardından da oyuncular seyircilerle birlikte özçekim yaptı.

    Siz beğenin diye biz bu filmi yaptık

    Etiketler: Berlin
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