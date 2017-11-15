‘Siyasette yerleri yok’

Söz konusu siyasetçilerin 21 Aralık’taki seçimlere aday olduklarını anımsatan Rajoy, kendileri açısından “bu kişilerin artık siyasette yerlerinin olmadığını” savundu. “Devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla” suçlanan üst düzey 20 ayrılıkçı Katalan siyasetçiden 5’i şartlı, 2’si de şartsız serbest bırakılmış, 8’i tutuklanıp cezaevine gönderilmiş ve Brüksel’e giden eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont ve 4 eski bakan hakkında Avrupa tutuklama ve iade emri çıkarılmıştı.