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    ‘Siyasette yerleri yok’

    Hürriyet Haber
    15.11.2017 - 00:21 | Son Güncelleme:

    İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, haklarında soruşturma yürütülen ve tutuklanıp cezaevine gönderilen Katalan siyasetçilerle ilgili konuştu.

    Söz konusu siyasetçilerin 21 Aralık’taki seçimlere aday olduklarını anımsatan Rajoy, kendileri açısından “bu kişilerin artık siyasette yerlerinin olmadığını” savundu. “Devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla” suçlanan üst düzey 20 ayrılıkçı Katalan siyasetçiden 5’i şartlı, 2’si de şartsız serbest bırakılmış, 8’i tutuklanıp cezaevine gönderilmiş ve Brüksel’e giden eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont ve 4 eski bakan hakkında Avrupa tutuklama ve iade emri çıkarılmıştı.

    Etiketler: Mariano Rajoy , gazetehaberleri
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