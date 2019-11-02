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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Siyaset
Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL,(DHA)
02.11.2019 - 23:04, Son Güncelleme:

İYİ Parti, kuruluşunun ikinci yılını kutladı

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İYİ Parti, kuruluşunun ikinci yılını kutladı

İYİ Parti, kuruluşunun ikinci yılını kutladıİYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nca, Haliç Kongre Merkezi’nde İYİ Parti’nin ikinci kuruluş yıldönümü kutlandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı resepsiyonda konuşma yapan Meral Akşener Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ben de size Ekrem İmamoğlu’nu getirdim" sözleriyle konuşmasına başladı.

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin sonuçları için İstanbullulara teşekkür eden Akşener, Çok uzun bir yolu engelleri aşa aşa geldiniz. 31 Mart ve 23 Haziran’da sadece İYİ Partililer değil tüm İstanbullulara teşekkür ediyorum. Tüm İstanbullular yapılan yanlışlara yönelik ister AK Parti’ye, ister İYİ Parti’ye ya da CHP’ye oy vermiş olsun farklı geleneklerden gelse de ne olursa olsun haksızlığa karşı, bir tavır koydu ve sonuçta 23 Haziran’da bir destan yazdı. Demek ki artık Türkiye’de bazı şeyler değişmek zorunda o bazı şeyleri değiştirmek seçmen olarak sizlerin, bizlerin elinde" dedi

Partisinin kuruluşunun ikinci yılını kutladıklarını, bununla gurur duyduklarını anlatan Akşener, İyi ki İYİ Parti’yi kurmuşuz. İyi ki pek çok yanlışlıklara direnmişiz ve sonuçta Türkiye’de değişmez zannedilen, buna inanılan her bir değişmezi, yanlışlığı değiştirebilme iradesinin seçmende olduğunu hep birlikte ispatladık" ifadelerini kullandı. Akşener, Göreceksiniz nasıl İstanbullu İstanbul’da bir destan yazdıysa beyefendinin şahsında Parlamenter Sistem’e geçiş konusunda da Türkiye’nin nefes alması için İstanbul yine aynı iradeyi koyacak ve hakikaten her şey hem iyi olacak hem de güzel olacak" dedi.

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