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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Siyaset
Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)
30.10.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Yasa tasarısı umarım senatoda kabul edilmez

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Yasa tasarısı umarım senatoda kabul edilmez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'ye Türkiye'ye yönelik tasarılarla ilgili tepki göstererek, "Türkiye'yi düşman ilan edip, Temsilciler Meclisi'nde bu tür olaylara kalkışmaları, bizim vicdanımızı rahatsız ediyor, yakıştıramıyoruz. Bu yasa tasarısının umarım, senatoda kabulü olmaz ve Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, çıkmaza sürüklenmez" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul eden ve 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren tasarılarla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti rahmetli Ecevit hükümeti döneminde Ermenistan'a çağrı da yaptı. 'Bizim ve sizin tarihçiler, bir araya gelip, incelesinler' dediler. Ermeni arşivlerinde, Türkiye arşivlerinde, Rusya, İngiltere arşivlerinde de duruyor. Gelelim bir araya, hep beraber arşivlere bakalım; ama bunu alıp da 'Ben egemen gücüm, dediğimi yapmadın, söylediğim alanın dışına çıkarsan intikam alırım. Ermeni olaylarını tekrar gündeme getirip, intikam alırım' derseniz bu doğru değildir. Bunu asla doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. Biz bunları söylüyoruz. Amerika'nın yaptığı işin doğru olmadığını biliyoruz. Amerikan halkıyla sorunumuz yok. Türkiye'yi düşman ilan edip, Temsilciler Meclisi'nde bu tür olaylara kalkışmaları, bizim vicdanımızı rahatsız ediyor, yakıştıramıyoruz. Asla doğru değil. Kabul edilen bu yasa tasarısının, umarım senatoda kabulü olmaz ve Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, bir çıkmaza sürüklenmez" diye konuştu. 

'AYNI KARARLILIĞI BEKLİYORUZ'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını; ancak Türkiye'nin dış politikada ciddi çıkmazla karşı karşıya olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, "Siz bütün dış politikanızı Trump'la yürütüyorsunuz. Her şey tamamen Trump'a endekslenmiş durumda ve Türkiye, kaybeden ülke olarak ortaya çıktı. Türkiye'ye uygulanacak olan bir ambargonun hiçbir sonucu olmadığını bilmenizi isterim. Eğer örnek alıyorlarsa Kıbrıs Barış Harekatı'na baksınlar. 'Ambargoyu reddettik, istediğiniz kadar uygulayın' dedik. Aynı kararlılığı bekliyoruz" dedi. 

'EN BÜYÜK EYLEMLERİNİ GAR SALDIRISINDA YAPTILAR'

Türkiye'nin terörden yıllardır çok çektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bağdadi öldürüldü ve bütün dünya 'IŞİD terör örgütünden kurtulduk mu?' diye düşünüyor. IŞİD'in Türkiye'de, 76 ilde örgütlendiğini biliyoruz. En büyük eylemlerini Türkiye'de yaptığını biliyoruz. Niğde'de yol kontrolü yapan emniyet güçlerinden 3 kişi öldü. Musul'da konsolosluğumuzu 101 gün aldılar. En büyük eylemlerini gar saldırısında yaptılar ve 104 kişi öldü" diye konuştu.

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