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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Siyaset
AA
31.10.2019 - 22:34, Son Güncelleme:

Bakan Akar: Hedeflerimize ulaşmamızda sahip olduğumuz teknolojinin payı büyüktür

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Bakan Akar: Hedeflerimize ulaşmamızda sahip olduğumuz teknolojinin payı büyüktür

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Barış Pınarı Harekatı'nda çok kısa sürede hedeflerimize ulaşmamızda personelimizin, Mehmetçiğin fedakarlığı ve kahramanlığının yanı sıra sahip olduğumuz yüksek teknolojinin payı gerçekten büyüktür." dedi.

Türkiye Verimlilik Vakfınca, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda konuşan Akar, teknolojinin öncülüğünde her alanda büyük bir gelişim ve dönüşümün yaşandığını belirtti.

"Teknolojiyi iyi yöneten ve etkin kullanan ülke ve kuruluşlar uluslararası alanda üstünlük sağlarken, teknolojiyi iyi yönetemeyen, gelişmelere uyum sağlayamayan ülkeler ise pazar olmaktan öteye geçemiyor." ifadesini kullanan Akar, teknolojiye sahip olmayanların her türlü tehdit ve tehlikeye maruz kalabildiğine işaret etti.

Sistemleri verimli hale getirmeden, teknolojiye sahip olmadan geleceğe emin adımlarla yürünemeyeceğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Milli Savunma Bakanlığına bağlı fabrikalarımızda ve tersanelerimizde, bir taraftan TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla sahip olduğumuz teknolojiyi geliştirmek, diğer taraftan da mevcut teknolojimizi daha verimli hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, destek ve teşvikleriyle, başta savunma olmak üzere teknoloji alanında önemli ilerlemeler kaydettik. Bunun sonuçları yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlardaki başarılarda en açık şekilde görülmektedir. Barış Pınarı Harekatı'nda çok kısa sürede hedeflerimize ulaşmamızda personelimizin, Mehmetçiğin fedakarlığı ve kahramanlığının yanı sıra sahip olduğumuz yüksek teknolojinin payı gerçekten büyüktür."

"GÜÇLÜ BİR SİNERJİ MEYDANA GELMİŞTİR"

Bakan Akar, yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayiinde, yerlilik ve millilik oranının yüzde 70'ler seviyesine çıkarıldığını dile getirerek, "Ancak kat edilmesi gereken daha çok yolumuz var. Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamasının ve uluslararası alanda rekabet edebilmesinin tek yolu, katma değerin artırılmasından geçmektedir." şeklinde konuştu.

Ar-ge çalışmalarının önemine değinen Akar, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Ar-ge kültürünü hızla geliştirerek tabana yaymak ve bu çalışmaların sonuçlarını ülke ekonomisine kazandırmak bir zorunluluktur. Artık çok iyi biliyoruz ki küresel pazarda rekabet edebilecek ürünleri geliştirebilmek için gereken teknoloji ve inovasyon faaliyetleri, firmaların tek başına kendi imkanları ile başarabilecekleri bir seviyenin çok ötesine geçmiş durumdadır. Bu nedenle dünyada şirketler, ya güçlü iş birliği modeli geliştirmekte veya ortaklıklar kurarak zamanın ruhuna ayak uydurmaya çalışmaktadır. Bu anlamda Türkiye'de de son 15 yılda önemli bir motivasyon oluşmuş durumdadır. Kamu ve vakıf kuruluşları, özel sektör firmaları ve üniversitelerimizin eşgüdüm ve iş birlikleri sayesinde güçlü bir sinerji meydana gelmiştir. Biz Bakanlık olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz ve bundan sonra da bize düşen görevleri yapmaya hazırız."

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