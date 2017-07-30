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    Siverek'te Atatürk heykeline tahra ile saldırı

    Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)
    30 Temmuz 2017 - 15:15Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 20:18

    Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi’nde, seyyar satıcılık yapan Mehmet Malbora, ’Dinimizde putperestliğe yer yoktur’ diye bağırarak Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline elindeki tahra ile zarar vermeye kalkıştı. Saldırgan, heykelin yakınındaki İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan çıkan askerler tarafından etkisiz hale getirilerek, polislere teslim edildi.

    Siverek’te seyyar satıcı Mehmet Malbora, öğle saatlerinde resmi törenlerin yapıldığı Hasan Çelebi Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Meydanı’na geldi.

    Mehmet Malbora, bir anda Atatürk heykelinin bulunduğu alana çıkıp, elindeki tahra ile heykele zarar vermeye başladı. Elindeki tahrayla heykele rastgele vuran Mehmet Malbora, 'Dinimizde putperestliğe yer yoktur.' diye bağırdı.

    'Putperestliğe sahip çıkanlar peygamberin soyundan mıdır?’ diye bağıran Malbora’yı görenler durumu polise bildirerek engel olmaya çalıştı. Olanlar meydanın yakınındaki Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından fark edildi.

    Hızla meydana gelen jandarmalar, elindeki tahrayı aldıkları Malbora’yı heykelin olduğu bölgeden indirdi ve gelen polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

    Valilik tarafından olayın ardından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Siverek'te saat 13.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline yönelik, çevreden edinilen ilk bilgilere göre, akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen Siverek doğumlu M.M. tarafından çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Kolluk kuvvetlerince olaya anında müdahale edilerek, Atatürk heykeline zarar verilmesi engellenmiştir."

    Açıklamada, gözaltına alınan şahıs hakkında adli ve idari işlemlerin sürdüğü, gelişmelerin valilik tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.

    Siverekte Atatürk heykeline tahra ile saldırı

    Siverekte Atatürk heykeline tahra ile saldırı

     

    Siverekte Atatürk heykeline tahra ile saldırı

    Etiketler: Şanlıurfa , Siverek , Mustafa Kemal Atatürk , Türkiye'nin kurucusu
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