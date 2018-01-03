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    Sivas’ta son yılların en sıcak kışı yaşanıyor

    İHA
    03.01.2018 - 09:48 | Son Güncelleme:

    Türkiye’nin en soğuk 5 ilinden biri olan Sivas’ta bu yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yağış ise yok denecek kadar az.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1929 yılı ile 2016 yılı arasında elde edilen verilerin ortalaması alındığında Sivas’ta bu yıla kadar Aralık ayında ölçülen en yüksek ısının ortalaması 3,5 derece.

    Ortalama ısı ise -0,8 derece, ortalama en düşük ısı -4,5 derece. Sivas’ta 1929 yılından bu yana ölçülmüş en düşük ısı ise -30,2 derece. Aralık ayının yağış ortalaması ile 12.1 gün. Bu yıl Aralık ayında ise 4 gün yağışlı geçti. Isı ortalaması ile sıfırın üzerinde oldu. Bugün ise Sivas’ta termometreler 8 dereceyi gösterdi. Bu aylarda kar ve buz olması ön görülen Sivas’ta insanlar güneşlenmek için park ve bahçelerdeydi.

    Turizmi vurdu

    Sivas’ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması turizmi de olumsuz yönde etkiledi. Aralık ayının ilk haftasında sezon açılışı yapması beklenen Yıldızdağı Kayak Merkezi, yeterli kar yağmadığı için sezon açılışı yapamadı. Hava sıcaklığı ise -6 derecenin altına düşmediği için yapay kar da üretilemedi.

    Sivaslılar bu yıl kış aylarındaki hava şartlarının normal olmadığını belirterek, “Eskiden 1.5 metre kar yağardı. Şimdi insanlar gibi mevsimler de değişti. Kar da yağmıyor artık. Yağışlar bol olurdu. Şimdi yağış da yok.”, “Ben 44 yaşındayım. Bu yaşıma kadar Aralık ayında bu kadar sıcak hava görmedim. Çocukluğumuzda kışlar daha sert geçiyordu. Çok kar yağıyordu. Bir ay boyunca yollar kapanırdı.”,“Bizim gençliğimizde, çok kar yağardı. 2 metre kar yağdığını bilirim.”,“Anormal bir durum. Kışın zemheri geçmesi gereken bir dönem. Ancak parklarda oturabiliyoruz. Hayra alamet olduğunu düşünmüyoruz” dediler.

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