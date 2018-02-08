'Sıtkı Başkan' için binlerce kişi toplandı

Yaklaşık 3 ay önce şeker komasına giren ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sıtkı Kundak, yoğun tedavisinin ardından hayata tutunamadı ve önceki gün vefat etti.

'Başkan' lakaplı, Kuşadası’nın sembol isimlerinden Sıtkı Kundan’ın ölüm haberi Kuşadası’nda büyük üzüntü yarattı. “Sıtkı Başkan”ın ölüm haberini alan Kuşadalılar üzüntülerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. Ömrünün büyük bölümünü takım elbise ve kravatla geçiren, Kuşadası’nda yaşayan herkesin bir hatırasının bulunduğu Sıtkı Kundak için Kaleiçi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kuşadalılar, Sıtkı Başkan’a son görevlerini yapmak için cenaze törenine adeta akın etti. Bürokraklar, eski ve yeni belediye başkanları, siyasiler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, turizmciler, esnaf, ev kadını, öğrenciler, eğitimciler, erkek, kadın, çocuk, yaşlı genç yaklaşık 5 bin kişi Sıtkı Başkan'ı uğurladı.

Cenaze namazından önce Kuşadası Müftüsü Vehbi Akşit bir konuşma yaptı. 'Sıtkı Başkan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden Müftü Akşit, “Kuşadası’nda 3 yıldır müftülük yapıyorum. Bu şehre ilk geldiğimde tanıdığım, bildiğim ikinci kişiydi. Ne zaman karşılaşsak elinde bir davetiye 'Düğünümüz var' derdi. Şimdi düğününü cennette inşallah yüce Rabbimiz yapar. O Allah'ın sevgili bir kuluydu. Ben buna inanıyorum. Ben onu çok sevdim, sizlerin de onu çok sevdiğine inanıyorum. Hepinizden Sıtkı Başkan için helallik istiyorum" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Sıtkı Kundak’ın cenazesi belediye bandosu eşliğinde Barbaros Bulvarı ve Kahramanlar Caddesi’nde eller üzerinde taşındı. Sıtkı Kundak, 5 bin kişinin duaları ve gözyaşları arasında Adalızade Mezarlığı’nda toprağa verildi.