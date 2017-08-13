Sitedeki kuş yuvasından 2 metrelik yılan çıktı...

İnegöl İlçesi Alanyurt Esentepe Mahallesindeki bir site sakini bahçede bulunan kuş yuvasına yem bırakmak için elini uzattığında dev yılanla karşılaştı. Kuş yuvasında kıvrılmış olarak yatan yılanla karşılaşan site sakini, durumu İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine bildirdi.

Siteye gelen ekipler yılanı yakaladı. Yuvadaki 4 kırlangıç yavrusunu da yediği bildirilen yılanın İnegöl'de bu yıl yakalanan en büyük yılan olduğu bildirildi. 2 metre boyundaki yılan belediye ekipleri tarafından şehir dışına götürülerek doğaya salındı.