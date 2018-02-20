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    Şişli’de gece kulübü önünde silahlı kavga

    Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
    20.02.2018 - 07:27 | Son Güncelleme:

    İstanbul Şişli'de bir gece kulübü önünde yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

    Olay, Esentepe Mahallesi Kore Şehitler Caddesi üzerindeki 3 katlı iş merkezinin altında bulunan bir gece kulübünde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne bir otomobil ile gelen grup dışarıdaki kişilerle önce sözlü tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Araçtaki kişi ya da kişilerin etrafa ateş açması sonucu Emre K. yaralandı. Arkadaşları tarafından taksiyle Şişli’de bir özel hastaneye götürülen Emre K.’nın karın bölgesinden yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de hastanede güvenlik önlemi aldı.

    OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önemli alırken gece kulübünde bulunanlar dışarıya çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri yaklaşık bir saat çevrede delil araştırması yaptı. Caddede çok sayıda boş kovan bulundu. 

    Şişli’de gece kulübü önünde silahlı kavgaGECE KULÜBÜNDE PANİK YAŞANDI

    İsmini vermek istemeyen bir kişi olay anını anlatarak "Adamın birisi 10- 15 dakika bağırdı, barın önündeki insanlara hakaret ederek. Daha sonra birisi geldi konuştular. Konuşma esnasında silah sesleri duydum. Zaten o anda biz kenara çekildik. Daha sonraki olayları görmedik. 10-15 el silah sesi duyduk. Panik bir hava vardı. Bir taksi ile geldiler. ’Yaralı var’ dediler. Hızlı bir şekilde iki araç çıktı. Yaralı olduğunu söylediler" diye konuştu.

    Öte yandan polis ekipleri gece kulübünün bulunan vatandaşlardan ve güvenlik görevlerinden bilgi alırken olayla ilgili çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

    Etiketler: Şişli , gece kulübü , silahlı kavga , son dakika
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