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    Şişli'de feci ölüm... 'Akrep' çocuğa çarptı

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    01 Ağustos 2017 - 16:46Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 16:51

    Şişli'de zırhlı polis aracı, scooteri ile oynayan Suriyeli çocuğa çarptı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Olay, Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Suriyeli 9 yaşındaki Rashed Al-Ousso, Koç Sokak'taki evinin önünde scooter ile oynuyordu. İddiaya göre Rashed Al-Ousso scooter ile Seyhan Sokak'a doğru gitti. Bu sırada Seyhan Sokak'tan geçen zırhlı polis aracı küçük çocuğa çarptı. Aracın altında kalan Al-Ousso polisler tarafından aynı araçla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    EŞİNİ KAYBEDİNCE TÜRKİYE'YE GÖÇ ETMİŞ

    Al-Ousso, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Al-Ousso ailesinin olayı öğrenerek hastaneye gelen yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Küçük çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Rashed Al-Ousso'nun annesi Emine Al-Ousso'nun 3 yıl önce Suriye'de eşini kaybettikten sonra Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    Etiketler: Şişli , akrep , Suriyeli çocuk
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