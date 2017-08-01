Şişli'de feci ölüm... 'Akrep' çocuğa çarptı

Olay, Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Suriyeli 9 yaşındaki Rashed Al-Ousso, Koç Sokak'taki evinin önünde scooter ile oynuyordu. İddiaya göre Rashed Al-Ousso scooter ile Seyhan Sokak'a doğru gitti. Bu sırada Seyhan Sokak'tan geçen zırhlı polis aracı küçük çocuğa çarptı. Aracın altında kalan Al-Ousso polisler tarafından aynı araçla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

EŞİNİ KAYBEDİNCE TÜRKİYE'YE GÖÇ ETMİŞ

Al-Ousso, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Al-Ousso ailesinin olayı öğrenerek hastaneye gelen yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Küçük çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Rashed Al-Ousso'nun annesi Emine Al-Ousso'nun 3 yıl önce Suriye'de eşini kaybettikten sonra Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.