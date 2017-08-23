Sırp gümrük polisi ne yapmak istiyor

ABDULLAH Öksel (55), Türkiye’ye tatile gitmek için Bremen’den eşi ve annesiyle birlikte yola çıktı. Sırbistan’a kadar yolculuklarının sorunsuz geçtiğini belirten Öksel, burada yaşadıkları sorunu şöyle anlattı:

“Önümüzde 20 kadar aracın arkasında Sırbistan'a girmek için bekliyorduk. Polis kulübesinin önünde Alman plakalı bir minibüsün içindekilerle polis arasında tartışma yaşandı. Bir süre onların tartışmasının bitmesini bekledik. Bir saat kadar sonra sıra bize geldi. Sırp polisi bizi nazikçe ve Türkçe selamladı. Türkçe konuşarak pasaportumuzu istedi. Eşim ve ben Alman, annem Türk vatandaşı. Pasaportlarla birlikte annemin Almanya’daki ikamet kartını da verdim. Polis şöyle bir baktı ve pasaportları geri verdi. Ancak annemin ikamet kartını göremedim.”

GERİ İSTEYİNCE ANİDEN KABALAŞTI

“Polise bunu söylediğimde aniden kabalaştı. Kartı istedim. Bana arabanın içine düşmüş olabileceğini söyledi. Arabayı didik didik ettik. Kart yoktu. Ben de kartın onda olduğunu iddia ettim. Diğer polislerin bana müdahale etmemeleri için de sakin olmaya çalışıyordum. Annem şeker hastası ve tansiyon sorunu var. Polisin sert tutumu ve bağırması yüzünden bir ara fenalaşacaktı. Aramızdaki tartışma 45 dakika kadar sürdü. Baktı ki ben çok ısrar ediyorum çıkardı ikamet kartını verdi.”

KARAYOLUYLA TÜRKİYE’YE 25 KEZ GİTTİM

“Şimdiye kadar karayoluyla 25 kez Türkiye’ye gittim. Başıma ilk kez böyle bir olay geldi. Polisin yaptığı anlamsızdı. 71 yaşındaki bir kadının kartını ne yapacaktı bilemiyorum. O kart olmadan Sırbistan’dan çıkamazdık. Üçümüz orada perişan olacaktık. Sınırı geçip benzin istasyonuna vardığımızda, sınırda polisle tartışan minibüsteki Türklerle karşılaştık. Aynı polis onlardan birinin de pasaportunu saklamış. O yüzden tartışmışlar. Otomobilleriyle Türkiye'ye gideceklerin sınır kapılarında evraklarını polisten geri alırken mutlaka kontrol etmelerini öneririm.”