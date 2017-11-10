Sirenler çalarken dua ettiren imam açığa alındı

Çıtak Mahallesi’nde cuma günleri kurulan semt pazarında, imam tarafından pazar duası okunuyor. Bugün kurulan semt pazarına da dua etmek için gelen mahalle camisi imamı H.C., Atatürk’ün ölüm saati olan 09.05’te sirenler çalıp, saygı duruşuna başlanıldığında pazar duası okudu.

Bazı vatandaşlar, ellerini açıp dua okurken, bazıları ise Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Bu sırada bazı vatandaşlar, imama tepki gösterdi. İmam H.C.’nin vatandaşların tepkisi üzerine "Saygı duruşu yapacağınıza dua edin" dediği iddia edildi.

Bunun üzerine vatandaşlar, imam hakkında Kaymakamlığa ve Müftülüğe şikayette bulundu. Şikayet üzerine İmam H.C., Kaymakamlığa çağrılarak hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

AÇIĞA ALINDI

Denizli’nin Çivril Kaymakamlığı, Atatürk’ün ölümünün 79’uncu yıldönümü nedeniyle saat 09.05’de sirenler çalarken, aynı anda pazar duası yaptıran İmam H.C.’nin açığa alındığını açıkladı.

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