Sırada bu kez Nokia 4 var!

Geçtiğimiz yıl Nokia 8 ve Nokia 6 modelleri ile piyasaya hızlı ve başarılı bir dönüş yapan Nokia, 2018 yılında da yeni telefonlar çıkarmaya devam ediyor. Şirket, FCC ID'si "2AJOTTA-1048" olan "TA-1048" model numaralı Nokia 4 isimli yeni bir telefon için FCC onayı aldı. Telefon hakkında şuan henüz bir bilgi bulunmasa da, giriş ve orta segmente hitap edeceği düşünülüyor.



Yeni Nokia 4 ile ilgili tek kesinleşen özellik ise Mikro SIM ve SD kart desteğinin bulunacağı. İlerleyen zamanlarda telefonun başka özelliklerinin de ortaya çıkacağı düşünülüyor. Şirkete yakın olan bazı kaynaklara göre Nokia 4, MWC 2018 etkinliğinde tanıtılmayacak. Bu yıl içerisinde henüz belirlenmeyen bir başka tarihte piyasaya sunulacak.