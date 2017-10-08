Sınırda son durum... Hareketlilik sürüyor

İntikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik bugün de devam etti. Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar ilçedeki sınır bölgesine sevk edildi.

Sınır hattına konuşlanan araçların zaman zaman yer değiştirdiği görülürken, bazı iş makineleri ve kamyonların da askeri araçların kullandığı sınırdaki yolları onardığı gözlendi.

CNNTürk'ün haberine göre İskenderun Limanı'nda da zırhlı araçlar bekliyor.

Bu sabah saatlerinde TSK, ÖSO'nun ilerleyişine destek amacıyla İdlib tarafına doğru 4 atış yapmıştı.

TÜRK KIZILAYI BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALARI ANLATTI

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Türkiye'nin insani ajandayla yürütmeye çalıştığı bu operasyon inşallah bu bölgedeki çatışmasızlığı daha da sürdürebilir kılacak, sivillerin korunması anlamında da çok önemli bir statü kazandırmış olacağız bu bölgeye." dedi.



Hatay'da bulunan Kınık, Reyhanlı ilçesinde Suriye sınırında askeri hareketliliği takip eden gazetecilere yaptığı açıklamada, gün içerisinde İdlib kentinde incelemelerde bulunduğunu hatırlattı.

İnceleme öncesi Hatay Valisi Erdal Ata ile görüşmeler yaptığını belirten Kınık, "İdlib'de bu operasyon neticesinde çatışmasızlık bölgesindeki güven ortamının arttırılması, sivillerin korunması ve insani yardım noktasındaki faaliyetlerimizin arttırılması amaçlanıyordu. Bu sebeple içerideki sistemimizi kontrol etmek, güncel ihtiyaçları tespit etmek için ekiplerimizle beraber bir ziyaret gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

İnsanların İdlib'in içinde bir çatışma istemediğini vurgulayan Kınık, bir çatışma ortamının veya buna benzer bir hareketliliğin olmayacağı yönünde gözlemde bulunduklarını vurguladı.

Bölge insanının günlük ihtiyaçlarını karşılayamadığını aktaran Kınık, "Türkiye'nin insani ajandayla yürütmeye çalıştığı bu operasyon inşallah bu bölgedeki çatışmasızlığı daha da sürdürebilir kılacak, sivillerin korunması anlamında da çok önemli bir statü kazandırmış olacağız bu bölgeye. İnsani yardım aktörleri olarak bizler, AFAD, Diyanet Vakfı ve diğer yardım kuruluşları, oluşacak bu güvenli bölge ile daha sistemli, daha ulaşılması zor noktalara yardım ulaştırmış olacağız." diye konuştu.

"Göç dalgası olmayacağını umut ediyoruz"

Gazetecilerin göç dalgası beklenilip beklenmediğini sorması üzerine de Kınık, şu yanıtı verdi:

"Bir göç dalgası olmayacağını umut ediyoruz. Ancak biz bu senaryolara karşı da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Özellikle Türkiye içerisindeki kamplardan sorumlu olan AFAD, bu alandaki çalışmalarını tamamlaşmış durumda. İçeride de bu anlamda bir kapasite planlaması yapılmış durumda. Suriye'deki kampların kapasitelerinin arttırılması veya mevcut kampların çatışma alanı içerisinde kalması durumunda güvenli bölgelerde yer değişikliği konusundaki senaryolara çalıştık."