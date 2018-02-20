Sınırda görüntülendi! Terör mevzileri vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, obüs toplarıyla vuruldu. Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında, Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçesindeki sınır birliklerinden, Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait mevzilere obüs toplarıyla atış yapıldı.

Bu arada insansız hava araçlarının da sınır hattında uçtuğu görüldü. Bölgede yoğun çatışma sesleri duyuldu. Bölgeye destek amacıyla gönderilen çok sayıda askeri aracın da sınır birliklerine doğru hareket ettiği gözlendi.

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