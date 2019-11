Sınavsız, yurtdışında üniversiteye geçiş hakkı

2011 yılında kurularak eğitim sektöründe hızlı bir büyüme gerçekleştiren Mektebim Koleji, 4 yılda 32 kampüs ve 85’in üzerinde okul açtı. 3 yıl içerisinde ülke genelinde 100 kampüse çıkmayı hedeflediklerini belirten Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, uluslararası ilişkilere, yabancı dil ve teknoloji eğitimine önem verdiklerini, sağlıklı nesillerin sağlıklı eğitim ortamlarında yetişeceğiniz söyledi.



Kalko, “ Mektebim Koleji olarak eğitim sektöründe çok önemli bir noktaya geldik. Özel okulların özellikle zincir okulların içerisinde şu an Türkiye’nin ilk üçünde yer alıyoruz. 15 bine yakın öğrenci 32 kampüs ve 85’in üzerinde okulumuzla ülke genelinde büyümeye devam ediyoruz. Özellikle Anadolu’daki illerden Markamız çatısı altında faaliyetlerini sürdürmek için birçok özel okuldan ve yatırımcıdan teklif geliyor” şeklinde konuştu.



Genç Girişimci ve Eğitim Yatırımcısı Ümit Kalko, “Gerçekleştirdiğimiz bu hızlı büyüme sadece yatay bir büyüme değil aynı zamanda dikey bir büyüme de gerçekleştirerek, eğitim kalitemizi arttırıyor özgün eğitim modellerimizi geliştirerek akredite ediyoruz. Bu anlamda tamamen Mektebim Koleji’ne ait olan M-Lead (Yönetim - Liderlik, Girişimcilik ve Gelişim Modeli) uluslararası bir topluluk EBES (Avrasya İşletme ve Ekonomi Topluluğu) tarafından güvence altına alındı. Eğitimde bir dönüşüm noktası olan M-Lead’in protokol imzasını geçtiğimiz aylarda attık. İmzalanan anlaşma doğrultusunda M-Lead, uluslararası statü kazanarak EBES’in çalışmalarında kullanılacak. Bu yeni anlaşmayla M-Lead, öğrencilerimize geniş bir yükseköğrenim kurumları ağı sunarak dünya kalitesinde eğitim almalarını garantileyecek. Uluslararası işbirliklerine yoğunlaştığımız bu günlerde ABD'nin ve dünyanın prestijli üniversiteleri arasında yer alan State University of New York at Albany (SUNY) ile önemli bir anlaşmaya imza attık. Anlaşmanın içeriğinde, Mektebim Koleji liselerinden mezun olan öğrencilerin üniversiteye sınavsız geçiş yaparak ve indirimlerden faydalanarak ABD’de okuyabilecekleri de yer alıyor. Ayrıca yaz okulu, ortak yabancı dil eğitimi, öğrenci ve öğretmen değişimi gibi konularda işbirliğimiz kapsamında yer almaktadır. Yine Dünyanın en önemli üniversitelerinden biri olan Yale Üniversitesi’nin Mezunlar Derneği ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile bir işbirliği başlattık. Yale üniversitesi ve yetkililerinden birçok alanda mentörlük hizmeti alacağız. Bu ve benzeri birçok üniversite ile işbirliği çalışmalarımız devam edecek. Öğrencilerimize dünya vatandaşı olmaları için gerekli eğitimleri verirken, dünyanın kapılarını onlara aramak ve çeşitli fırsatlar sunmak en önemli görevlerimiz arasında yer alıyor” dedi.

