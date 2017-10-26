Simon Kalesi nerede? Türkiye'ye yakın mı?

Suriye’de çatışmasızlık bölgelerinde gözlem noktaları oluşturmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), İdlib kent merkezine yakın konumdaki Simon Kalesi’ne de yerleşti. Çatışmazlık bölgesi İdlib’te gözlem noktaları oluşturmaya devam eden TSK’daki 80 askerin Halep’in batı kırsalındaki Simon Kalesi’nde karakol noktası oluşturduğu belirtildi. Gözler yeniden bölgeye çevrildi. Peki Simon Kalesi nerede? Simon Kalesi’nin özelliği ne?



SİMON KALESİ ÇOK STRATEJİK BİR YER

Bir yandan çatışmasızlık gözlem noktalarının oluşturulması, diğer yandan da Afrin operasyonu hazırlıkları çerçevesinde, İdlib’e asker ve zırhlı araç sevkıyatı devam ediyor. Daha önce Salve Köyü’ne konuşlanan TSK, Simon Kalesi’nde karakol noktası oluşturduğu belirtildi. Simon Kalesi’nin birkaç kilometre ötesinde PYD/ YPG’li teröristler nöbet tutuyor.



SİMON KALESİ NEREDE?



Simon Kalesi, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan İdlib kent merkezine yakın bir konumda yer alıyor. Simon Kalesi, Suriye'de İdlib kent merkezinin kuzey doğusundaki Afrin sınırında konumlanmış durumda.

Simon Manastırı

M.S. 6. yüzyılda yapılmış olan bu manastır Antakyalı St. Simon’un bir sütun üzerinde 40 yıl yaşadığı yer olarak tanınmıştır. Türkiye İnanç Turizmi Haritasında yer alan manastır yerleşkesinde 3 kilise, bir vaftizhane, sekizgen bir avlu ile tam ortasında St. Simon’un bir sütunu bulunmaktadır. Çevresinde sarnıçlar, evler, mutfak, kiler gibi yapı kalıntıları mevcuttur.