ÅžÄ°MDÄ° MORTGAGE ZAMANI

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2009 yÄ±lÄ±nda tarihi dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸlerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± mortgage faizleri, Ã¶zellikle orta ve uzun vadelerde yÃ¼zde 1'lerin altÄ±na gerilemiÅŸ, bu etki ile sektÃ¶r yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ harekete geÃ§miÅŸti. 2010 yÄ±lÄ±nda yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ hareket devam ederken, ilk Ã§eyrek mortgage kredi pazarÄ± iÃ§in sektÃ¶rÃ¼n en iyi dÃ¶nemlerindin biri oldu. Bu dÃ¶nemde yÃ¼zde 10 bÃ¼yÃ¼me gerÃ§ekleÅŸti.



FIRSATI KAÃ‡IRMAYIN



Ancak sektÃ¶r yetkilileri Ã¶zellikle Merkez BankasÄ±'nÄ±n faiz artÄ±rÄ±m beklentisine paralel olarak bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde de konut kredilerine uygulanan faiz oranlarÄ±nda yÄ±l sonuna doÄŸru artÄ±ÅŸ Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor. Halen yÃ¼zde 1 ve altÄ±nda seyir izleyen konut kredi faizlerini 'fÄ±rsat' olarak nitelendiren yetkililer, bu dÃ¶nemde kredi ile konut almak isteyenlerin bu fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendirmeleri Ã¶neriliyor.Â



YÃœZDE 1.20'YE YÃœKSELEBÄ°LÄ°R



Konut kredilerinde bu yÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±ndan itibaren faiz artÄ±rÄ±mÄ± bekleyen bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶r temsilcileri faizlerin yÄ±l sonuna kadar yÃ¼zde 1.20 seviyelerine kadar tÄ±rmanabileceÄŸi tahmininde bulunuyor. Konut kredilerinde bÃ¼yÃ¼me hÄ±zÄ±nÄ±n devam edeceÄŸi konusunda hemfikir olan sektÃ¶r temsilcileri yÄ±l sonunda pazarÄ±n yÃ¼zde 25 ve Ã¼zerinde bÃ¼yÃ¼yeceÄŸini ifade ediyor. Buna gÃ¶re toplam konut kredi portfÃ¶yÃ¼nÃ¼n ise yÄ±l sonunda 60 milyar TL dÃ¼zeyleni kadar ulaÅŸacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. BankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼ bugÃ¼ne kadar konut kredilerinin seyrini ve hedeflerini ÅŸÃ¶yle deÄŸerlendiriyor:

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Ä°ÅžBANKASI

Mart ayÄ±nda son iki yÄ±lÄ±nÂ en bÃ¼yÃ¼k bakiye artÄ±ÅŸÄ± oldu

2010 yÄ±lÄ± ikinci Ã§eyrekteki bÃ¼yÃ¼menin, konut sektÃ¶rÃ¼nde ÅŸu ana kadar gÃ¶rÃ¼len en bÃ¼yÃ¼k geniÅŸleme olan 2006 yÄ±lÄ± bÃ¼yÃ¼me oranlarÄ±nÄ±n Ã¼zerine taÅŸÄ±yabileceÄŸini aktaran Ä°ÅŸ BankasÄ± Bireysel Krediler BÃ¶lÃ¼m MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Recep Oram, "Mart ayÄ± konut kredileri aÃ§Ä±sÄ±ndan dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±ydÄ±, son ayda sektÃ¶rdeki bakiye artÄ±ÅŸÄ± 1.500Â milyon TL'yi geÃ§ti ki sÃ¶z konusu rakam son iki yÄ±lÄ±n en bÃ¼yÃ¼k bakiye artÄ±ÅŸÄ± oldu. 2008 yÄ±lÄ± ikinci yarÄ±sÄ±ndan itibaren ekonominin genel olarakÂ durgunluÄŸa girdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde ve Ã¶zellikle Mart ayÄ±ndaki bu bÃ¼yÃ¼meyi geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lsonundaki olumlu geliÅŸmelerle birlikte deÄŸerlendirdiÄŸimizde konut sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n durgunluktan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz. Mart ayÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼menin Nisan, MayÄ±s ve Haziran aylarÄ±nda da devamÂ etmesini bekliyoruz" dedi.



KONUT Ä°Ã‡Ä°N GÃœNDE 170 MÄ°LYON TL Ã‡EKÄ°LÄ°YOR



Recep Oram, geÃ§en yÄ±l sektÃ¶rde refinansmanlarla birlikte yaklaÅŸÄ±k 250 bin kiÅŸiye kredi kullandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, bu yÄ±l rakamÄ±n 350 bin'e ulaÅŸabileceÄŸini sÃ¶yledi. Oram, "SektÃ¶r bu yÄ±l ilk Ã§eyrekte yÃ¼zde 7 bÃ¼yÃ¼yerek 44.896 milyon TL'den 48.070 milyon TL'ye ulaÅŸtÄ±. Halen gÃ¼nlÃ¼k yaklaÅŸÄ±k 2.000 adet konut kredisi kullandÄ±rÄ±lÄ±yor. Bu da yaklaÅŸÄ±k olarak gÃ¼nlÃ¼k 170 milyon TL konut kredisi anlamÄ±na geliyor. TÃ¼rkiye'de konut kredileri bakiyesinin gayrisafi milli hasÄ±laya oranÄ± henÃ¼z yÃ¼zde 5 seviyelerini geÃ§memiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkelerinde bu oranÄ±n yÃ¼zde 49, ABD'de ise yÃ¼zde 87 seviyelerinde olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rse konut kredilerinde gidilecek Ã§ok yol olduÄŸu sÃ¶ylenebilir" diye konuÅŸtu.



Ã‡ALIÅžANLARINA EÄžÄ°TÄ°M VERÄ°YOR



Bireysel konut finansmanÄ±nÄ±n toplam bireysel krediler iÃ§erisindeki payÄ±nÄ±n Mart 2010 sonu itibariyle yÃ¼zde 45 oranÄ±nda olduÄŸunu belirten Oram ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "SektÃ¶rde her bankanÄ±n kendine Ã¶zgÃ¼ bir rekabet ve kredilendirme stratejisi mevcut. MÃ¼ÅŸteri taleplerine hÄ±zlÄ± cevap vermek, hÄ±zlÄ± konut kredisi tahsis etmek, uygun koÅŸullar saÄŸlamak, kullandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ kredilerde kredi vadesi iÃ§erisinde ortaya Ã§Ä±kabilecek sorun veya mÃ¼ÅŸteri ihtiyaÃ§larÄ±na uygun Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retebilmek bu alanda belirlenmiÅŸ stratejiler arasÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kanlar. 2009-2010 dÃ¶nemi iÃ§erisinde ODTÃœ, Anadolu Sigorta, Anadolu Hayat, TSKB gibi alanlarÄ±nda uzman kurumlarÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 1.000 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±mÄ±za ev kredisi eÄŸitimi vererek bu alanda yetkin bir kadro oluÅŸturduk. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemlerde bu sayÄ±yÄ± iki katÄ±na Ã§Ä±karmayÄ± hedefliyoruz"

Ä°nternetten randevu alÄ±nÄ±yor sÄ±ra beklemeye gerek kalmÄ±yor

Ä°Åž BankasÄ± Bireysel Krediler BÃ¶lÃ¼m MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Recep Oram, www.isteevim.com.tr Ã¼zerinden kullanÄ±ma sunduklarÄ± "Randevu NoktasÄ±" uygulamalarÄ±ndan da bahsederek, "MÃ¼ÅŸterilerimiz dilediÄŸi ÅŸubemizden dilediÄŸi saat iÃ§in kendisine Ã¶zel bir randevu alÄ±p, Yeni Nesil Ev Kredisi Ã¼rÃ¼nleri ile ilgili her tÃ¼rlÃ¼ konuda bilgi edinebiliyor. Yine aynÄ± uygulama kapsamÄ±nda mÃ¼ÅŸterilerimiz ÅŸubeye kadar gelmek istemezlerse telefon ile aranma talebinde bulunduklarÄ±nda Yeni Nesil Ev Kredisi Ã‡aÄŸrÄ± Merkezimiz telefonda kendilerine her tÃ¼rlÃ¼ konuda yardÄ±mcÄ± oluyor" dedi.

GARANTÄ°

Konut kredisinde en iyi dÃ¶nemi yaÅŸadÄ±k

2010'un ilk Ã§eyreÄŸinin konut kredisi sektÃ¶rÃ¼ iÃ§in ÅŸimdiye kadar yaÅŸanÄ±lan en iyi dÃ¶nem olduÄŸunu ifade eden Garanti Mortgage Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cemal Onaran, "Bu dÃ¶nemde, sektÃ¶rÃ¼n konut kredisi hacmi, yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 7 bÃ¼yÃ¼yerek, 45.5 milyar TL'ye ulaÅŸtÄ±. En son aÃ§Ä±klanan veri olarak 30 Nisan 2010 itibarÄ±yla ise gelinen nokta 46.8 milyar TL oldu" dedi. Onaran, ilk Ã§eyrekte yaÅŸanan olumlu trendle birlikte talep de devam ederse 2010'da yÃ¼zde 20 Ã¼zerinde bir bÃ¼yÃ¼meyle sektÃ¶rde 51-52 milyar TL rakamÄ±na ulaÅŸÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi.



MORTGAGE Ã‡AÄžRI MERKEZÄ° KURDU



Kredi kartÄ± alacaklarÄ± hariÃ§ tuttulduÄŸunda konut kredilerinde yÃ¼zde 40'Ä±n Ã¼zerinde bir paya sahip olduklarÄ±nÄ± belirtem Cemal Onaran, "SektÃ¶rÃ¼n kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ zamanlarda bile tÃ¼keticinin duyduÄŸu gÃ¼ven ve deÄŸiÅŸmeyen kredi politikalarÄ±mÄ±z sayesinde en Ã§ok mortgage veren banka olduk. 2007 yÄ±lÄ±ndan bu yana sektÃ¶r lideriyiz. 2010 yÄ±lÄ±nda da pazar payÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rarak bu liderliÄŸimizi devam ettirmek istiyoruz" dedi.



YENÄ° ÃœRÃœNLER GELÄ°ÅžTÄ°RÄ°YORUZ0



Onaran ÅŸÃ¶yle devam etti: "HÄ±zla deÄŸiÅŸen piyasa koÅŸullarÄ±, mÃ¼ÅŸterilerimizin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± da farklÄ±laÅŸtÄ±rÄ±yor. Biz de ortaya Ã§Ä±kan bu yeni ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±layarak, mÃ¼ÅŸterilerimizin daha kolay ev sahibi olmalarÄ±nÄ± saÄŸlayacak yeni Ã¼rÃ¼nler ve hizmetler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ediyoruz. Mortgage UzmanÄ± Garanti olarak, mÃ¼ÅŸterilerimizin farklÄ± ihtiyaÃ§larÄ± ve risk algÄ±larÄ±nÄ± dikkate alarak 25 farklÄ± Ã¼rÃ¼nle Ã§ok seÃ§enekli mortgage Ã¼rÃ¼n yelpazesimizi oluÅŸturduk. AyrÄ±ca TÃ¼rkiye'de bir ilk olan 444 EVÄ°M - 444 3846 mortgage Ã§aÄŸrÄ± merkezimiz ve www.garantimortgage.com internet sitemizde bulunan "webchat" hizmetimizle, uzmanlarÄ±mÄ±z aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla mortgage hakkÄ±nda bilgi alÄ±nmasÄ±nÄ± ve baÅŸvuru yapÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yoruz."



ÅžEKERBANK

Kredi talebinde artÄ±ÅŸ yaÅŸanacak

ÅžEKERBANK Bireysel BankacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdurrahman Ã–zciÄŸer, TÃ¼rkiye Bankalar BirliÄŸi verilerinin gÃ¶sterdiÄŸi, tÃ¼ketici kredilerinin mal ve hizmet gruplarÄ±na gÃ¶re daÄŸÄ±lÄ±mÄ±na paralel bir daÄŸÄ±lÄ±m gÃ¶rdÃ¼klerini belirterek, "Ä°lk sÄ±rada ihtiyaÃ§ kredileri, ardÄ±nda konut kredileri ve en son olarak da taÅŸÄ±t kredileri yer alÄ±yor. 2009 EylÃ¼l itibarÄ±yla konut kredisi hacmimiz 361 milyon TL'ye ulaÅŸtÄ±" dedi.Â



KRÄ°Z FIRSAT YARATTI



Ekonomik durgunluk, bÃ¼yÃ¼medeki yavaÅŸlamanÄ±n ve dolayÄ±sÄ±yla iÅŸsizlik artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n tÃ¼m kredi baÅŸvurularÄ±nÄ± olduÄŸu gibi konut kredilerini de etkilediÄŸini ifade ederen Ã–zciÄŸer, "DiÄŸer taraftan 2009 yÄ±lÄ±nda konut fiyatlarÄ±nÄ±n ciddi ÅŸekilde dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼k. Bu anlamda 2009 yÄ±lÄ±nÄ±n konut satÄ±n alma konusunda pek Ã§ok mÃ¼ÅŸterimize fÄ±rsat yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yleyebiliriz. 2010 yÄ±lÄ±yla ilgili olarak ise, ekonomik krizdeki iyileÅŸme sinyallerine paralel olarak, konut kredilerinin ve konut fiyatlarÄ±nÄ±n kriz Ã¶ncesi dÃ¶nemlerde olduÄŸu seviyelere Ã§Ä±kabileceÄŸini Ã¶ngÃ¶rebiliriz. Kredi taleplerinin de artÄ±ÅŸ trendine geÃ§eceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmekteyiz" diye konuÅŸtu.



KONUT SAHÄ°PLERÄ°NE KREDÄ°



Ã–zciÄŸer, "Konut sahibi olmak isteyen mÃ¼ÅŸterilerimizin yanÄ±sÄ±ra, konut sahibi mÃ¼ÅŸterilerimizin de ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek tasarladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kredi Ã¼rÃ¼nlerimizin mevcut olduÄŸunu belirtmek isteriz. 2009 yÄ±lÄ±nda sektÃ¶rde bÃ¼yÃ¼k ses getiren "EKOkredi Enejiyi ve EmeÄŸi koruyan kredi" adlÄ± Ã¼rÃ¼nÃ¼mÃ¼zle mÃ¼ÅŸterilerimiz, hem enerji tasarrufu yoluyla doÄŸanÄ±n korunmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oluyor hem de aile ve Ã¼lke bÃ¼tÃ§elerine katkÄ± saÄŸlÄ±yorlar. TÃ¼m bunlara ek olarak, TÃ¼rkiye'de ilk defa, ev sahiplerinin yanÄ±sÄ±ra apartman ve site yÃ¶neticilerini de kredilendirebilen bir yapÄ± kurduk" diye devam etti.

HSBC

BankalarÄ±n rekabeti faizlere baskÄ± yapÄ±yor

"Ã‡OÄžU bankanÄ±n konut kredisindeki yÃ¼ksek bÃ¼yÃ¼me hedefi ve pazar payÄ±nÄ± artÄ±rma isteÄŸi, kredi faizlerinde rekabet kaynaklÄ± aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ baskÄ± oluÅŸturuyor" diyen HSBC Bireysel Pazarlama Grup BaÅŸkanÄ± Mehmet Sindel, "Bu doÄŸrultuda, bankalarÄ±n konut kredisi faizlerini en azÄ±ndan bu sene boyunca yÃ¼kseltmeyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. 2010'un sonlarÄ±na doÄŸru ve 2011'den itibaren ise merkez bankasÄ±nÄ±n faiz artÄ±rma politikasÄ± Ã¶nemli olacaktÄ±r. Bu durumda ise faiz artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±na gÃ¶re konut kredisi faizlerindeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n durmasÄ± veya bir miktar yukarÄ± Ã§Ä±kmasÄ±na ÅŸahit olabiliriz" dedi.



SEKTÃ–R YÃœZDE 20 BÃœYÃœR



Nisan sonu itibariyle konut kredilerinin bir Ã¶nceki seneye gÃ¶re yÃ¼zde 25 oranÄ±nda bÃ¼yÃ¼me kaydettiÄŸini ve en hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yen kredi segmenti olduÄŸunu sÃ¶yleyen Sindel, "Tahminimiz sene sonuna doÄŸru kredi bÃ¼yÃ¼mesinde biraz yavaÅŸlama gÃ¶rÃ¼lmesi yÃ¶nÃ¼nde. Bunda hem baz yÄ±lÄ±nÄ±n etkisi hem de olasÄ± bir Merkez bankasÄ± faiz artÄ±rÄ±mÄ± etkili olacaktÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Sene sonu konut kredisi bÃ¼yÃ¼me tahminimiz yÃ¼zde 20, sene sonu toplam konut kredisi tutarÄ± iÃ§in beklentimiz ize yaklaÅŸÄ±k olarak 54 milyar TL" diye konuÅŸtu.



TALEP ARZDAN YÃœKSEK OLACAK



Sindel, HSBC'nin konut kredileri portfÃ¶yÃ¼nin toplam kredi portfÃ¶yÃ¼nnÃ¼n yÃ¼zde 50'sini oluÅŸturduÄŸunu belirterek ÅŸÃ¶yle devam etti: "TÃ¼rkiye'nin nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ± hÄ±zÄ± ve evlilik oranlarÄ±nÄ±n yÃ¼ksekliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde, son yÄ±llarda artan konut Ã¼retimine raÄŸmen, uzun bir sÃ¼re iÃ§in konut talebinin arzdan yÃ¼ksek olacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde global piyasalardaki bozulma azalÄ±r ve TÃ¼rkiye ekonomisinin seyrinde ters yÃ¶nlÃ¼ bir hareket olmazsa konut edinimi talebindeki artÄ±ÅŸÄ±n devam edeceÄŸini, buna paralel olarak konut Ã¼retimi ve baÄŸlÄ± alt sektÃ¶rlerin bÃ¼yÃ¼melerini sÃ¼rdÃ¼receÄŸini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz. Mortgage Ã¼rÃ¼nlerinin alÄ±m satÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±labileceÄŸi ikincil piyasalarÄ±n aktifleÅŸmesiyle birlikte sektÃ¶rde etkin ve kontrollÃ¼ bir bÃ¼yÃ¼me trendinin yakalanacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz."

TEB

Faizlerde yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ hareket olur

YILIN ikinci yarÄ±sÄ±ndan yarÄ±sÄ±nda faizlerde genel bir artÄ±ÅŸ beklentisine yÃ¶nelik olarak konut kredisi faizlerinde de yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ hareket olacaÄŸÄ±nÄ± beklediklerini sÃ¶yleyen TEB Bireysel ve Ä°ÅŸletme BankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Cemal KiÅŸmir "Ä°Ã§ talepteki gÃ¼Ã§lenmeye baÄŸlÄ± olarak yÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda faiz oranlarÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¼ndeme gelir. Merkez BankasÄ±'nÄ±n faiz oranlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltmesi ile konut kredisi faizlerinin de paralel hareket edeceÄŸini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz. YÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 1'in altÄ±na inen konut kredisi faizlerinde gÃ¼ncel ve kademeli olarak faiz artÄ±ÅŸlarÄ± da yaÅŸanmaya baÅŸladÄ±"



YÃœZDE 32 BÃœYÃœDÃœK



Gayrimenkul sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re daha canlÄ± bir sÃ¼reÃ§ geÃ§irdiÄŸine dikkat Ã§eken kiÅŸmir ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "El deÄŸiÅŸtiren konut sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. Konut fiyatlarÄ±nda ciddi bir artÄ±ÅŸ olmamasÄ± ve finansman olanaklarÄ±nÄ±n uygunluÄŸu yÄ±lÄ±n ilk dÃ¶neminde konut kredilerine pozitif yÃ¶nde yansÄ±dÄ±. Åžubat ve mart aylarÄ±nda TEB olarak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z masrafsÄ±z konut kredisi kampanyalarÄ±nÄ±n da etkisi ile geÃ§en yÄ±lÄ±n ilk 4 ayÄ±na gÃ¶re TEB olarak konut kredilerinde yÃ¼zde 32 bÃ¼yÃ¼dÃ¼k."



22 MÄ°LYAR TL KULLANDIRILDI



Bu yÄ±lÄ±n ilk iki ayÄ±nda durgun seyreden sektÃ¶rde, baharÄ±n gelmesi ile canlÄ±lÄ±km yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan KiÅŸmir konut kredilerindeki artÄ±ÅŸÄ± ÅŸÃ¶yle yorumladÄ±: "Bu canlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n konut kredisi rakmalarÄ±na net olarak yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gÃ¶rÃ¼yoruz. Konut kredileri sektÃ¶rde 47 milyar TL seviyelerine geldi. 2010 yÄ±lÄ± iÃ§in 22 milyar TL kullandÄ±rÄ±m ve yÄ±l sonunda da yaklaÅŸÄ±k 52 milyar TL seviyelerine ulaÅŸan bir konut kredisi pazarÄ± bekliyoruz."



HEDEF PAZAR PAYINI Ä°KÄ°YE KATLAMAK



TEB olarak bireysel taksitli kredilerde her geÃ§en ay pazar payÄ± kazanmaya devam ettiklerini vurgulayan KiÅŸmir sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti: "Konut kredilerinin toplam bireysel krediler iÃ§indeki payÄ± da sektÃ¶r ile aynÄ± paralelde yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 50 seviyelerinde. GeÃ§en yÄ±lÄ±n son Ã§eyreÄŸinde faiz oranlarÄ±nÄ± yÃ¼zde 1'in altÄ±na Ã§eken ilk banka olmak ve bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ve mart aylarÄ±nda da masrafsÄ±z konut kredileri kampanyalarÄ±mÄ±z bu beklentiler doÄŸrultusunda gerÃ§ekleÅŸtirildi. 2010 yÄ±lÄ± ilk Ã§eyreÄŸinde sektÃ¶r ortalamasÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nde bÃ¼yÃ¼yerek pazar payÄ± kazanmaya devam ediyoruz. TEB olarak geÃ§en yÄ±lÄ±n sonunda edindiÄŸimiz pazar payÄ±mÄ±zÄ± bu yÄ±l sonu itibarÄ± ile iki katÄ±na Ã§Ä±karmayÄ± hedefliyoruz."

TÃœRKÄ°YE FÄ°NANS

YÄ±lÄ±n ilk Ã§eyreÄŸindekriz fÄ±rsata dÃ¶ndÃ¼

TÃœRKÄ°YE Finans KiÅŸisel BankacÄ±lÄ±k PortfÃ¶y YÃ¶neticisi Alper Kandemir, "YÄ±lÄ±n ilk Ã§eyreÄŸi, gerek dÃ¼ÅŸÃ¼k oranlar gerekse gayrimenkul piyasasÄ±nda yaÅŸanan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ nedeniyle, mortgage krizi korkusuna raÄŸmen, Ã§ok ciddi fon kullandÄ±rÄ±mÄ± ile kapatÄ±ldÄ±" diyerek, "Ã–zellikle, gayrimenkul piyasasÄ±ndaki fiyat dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ buna karÅŸÄ±lÄ±k piyasa oranlarÄ±nÄ±n da gerilemesi yatÄ±rÄ±mcÄ±lar iÃ§in bulunmaz bir fÄ±rsat olarak deÄŸerlendirildiÄŸi gÃ¶zlemlenmiÅŸtir. ''Krizin fÄ±rsata Ã§evrilmesi'' deyimi tam olarak bu dÃ¶nem iÃ§in kullanÄ±lmalÄ±" ÅŸeklinde devam etti.



Ä°STÄ°SNAÄ° DÃ–NEMDEN FAYDALANILACAK



Cari dÃ¶nem sonuna kadar gerek kredi hacminin gerekse de tÃ¼ketici kredilerinin artÄ±ÅŸ eÄŸiliminde olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini sÃ¶yleyen Kandemir, "OranlarÄ±n ikinci Ã§eyrekten sonra artacaÄŸÄ± beklentisi konut alÄ±mÄ±nÄ± ertelemiÅŸ nihai tÃ¼keticilerin taleplerini erkene almalarÄ±nÄ± saÄŸlarken, hem oran hem de konut fiyatÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu bu istisnai dÃ¶nemden faydalanmak isteyecek yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n son bir kapanÄ±ÅŸ yapma dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi, ikinci Ã§eyrekte kredi hacminin birinci dÃ¶neme gÃ¶re Ã§ok daha artacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. TÃ¼rkiye ÅŸartlarÄ±nda, ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸin Ã¶zellikle yaz aylarÄ±na gelmesi, durgunluÄŸa sebep olabildiÄŸi, Bayramlar ve Ramazan ayÄ±nÄ±n da bu dÃ¶nem iÃ§erisinde olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde, birinci Ã§eyrek rakamlarÄ±nÄ± ikinci Ã§eyrekte korumak reelde artÄ±ÅŸ anlamÄ± taÅŸÄ±maktadÄ±r." dedi.



MARKA PROJELERDE YER ALMA HEDEFÄ°



Konut kredilerinin bireysel krediler iÃ§erisindeki payÄ±nÄ±n yÃ¼zde 55 olduÄŸunu dile getiren Alper Kandemir, "TÃ¼rkiye Finans KatÄ±lÄ±m BankasÄ± olarak taksitli ticari kredi kapsamÄ±nda Ã¶zellikle arsa-iÅŸ yeri kredilerinde uzun vade imkanÄ± sunuluyor. Bu nedenle bireysel risk bakiyesi iÃ§erisinde arsa-iÅŸ yeri ana para risk bakiyesi aÃ§Ä±sÄ±ndan, en az konut kadar bir hacme sahip. Bireysel kredilerin ruhu olarak kabul edilen konut kredi hacmini arttÄ±rabilmek adÄ±na, Ã¶zellikle marka projelerde yer almaya devam etmek baÅŸlÄ±ca hedeflerimiz arasÄ±nda yer alÄ±yor. Buna ilaveten toplu konut projelerinde uzman kadronun oluÅŸturulmasÄ±, tÃ¼m yurtta ÅŸubelerimizin olduÄŸu her il her ilÃ§ede yapÄ±mÄ± devam eden toplu konutlarda var olmayÄ±, finans desteÄŸi verebilmek adÄ±na yaygÄ±n pazarlama aÄŸÄ±nÄ± kurabilmeyi hedefliyoruz. Yeni Servis ve SatÄ±ÅŸ modeli kapsamÄ±nda mÃ¼ÅŸterilerimize daha Ã¶zel hizmet verebilmek adÄ±na KiÅŸisel BankacÄ±lÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kurduk. BÃ¶ylece tÃ¼m Ã¶zel konut projeleri daha Ã¶zel irdeleyip, mÃ¼ÅŸterilerimize Ã¶zel fiyatlama sunulabiliyoruz" diye devam etti.

FÄ°NANSBANK

Konut kredilerinde ertelenen alÄ±m yavaÅŸ yavaÅŸ hayata geÃ§ti

FÄ°NANSBANK Perakende Pazarlama KoordinatÃ¶rÃ¼ Erkin AydÄ±n, son dÃ¶nemde yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmelerle beraber oluÅŸan tedirginlik havasÄ±nÄ±n geliÅŸmekte olan Ã¼lkelerde yaratÄ±lan kaynaÄŸÄ±n maliyetinin artmasÄ±na sebep olduÄŸunu belirterek, iÃ§eride ise Merkez BankasÄ±'nÄ±n yÄ±l sonunda yapmasÄ± beklenen kÄ±sa vadeli faiz oranlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n da saÄŸlanan kaynaÄŸÄ±n maliyetlerini yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ etkilediÄŸini belirti. AydÄ±n, "Ä°lk dÃ¶rt ayda konut kredileri ve ihtiyaÃ§ kredileri pazarÄ±nda yeni kullandÄ±rÄ±m adetleri faiz ve kampanyalarÄ±n etkisiyle artmÄ±ÅŸ durumda. Ã–zellikle konut kredileri tarafÄ±nda bu yÄ±l her yÄ±lbaÅŸÄ±nda yaÅŸanan mevsimsel azalmanÄ±n da sÄ±nÄ±rlÄ± ÅŸekilde oluÅŸtuÄŸunu gÃ¶zlemliyoruz. Bunda faizlerin dÃ¼ÅŸmesinin ve kampanyalarÄ±n olduÄŸu kadar, 2008 yÄ±lÄ±ndan bu yana ertelenen alÄ±m kararlarÄ±nÄ±n yavaÅŸ yavaÅŸ hayata geÃ§mesinin etkisi var" diye konuÅŸtu.



51 MÄ°LYAR TL BARAJINI AÅžAR



Konut kredisi pazarÄ±nÄ±n yÄ±l sonuna doÄŸru kÄ±sa vadeli faiz artÄ±ÅŸlarÄ± ile beraber son Ã§eyrekte yaÅŸanan mevsimsel talep artÄ±ÅŸÄ± ile dengeleneceÄŸini, yÄ±l sonuna kadar herhangi bir olumsuzluk olmamasÄ± durumda aynÄ± ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼meye devam edeceÄŸini sÃ¶yleyen AydÄ±n, "Bu sayede konut kredileri piyasasÄ±nÄ±n 51 milyar TL barajÄ±nÄ± aÅŸmasÄ±nÄ± bekliyoruz" dedi.



HEDEF YÃœZDE 15 PAZAR PAYI



Finansbank'Ä±n konut kredileri pazarÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± payÄ±n yÃ¼zde 10.5 oranÄ±nda olduÄŸunu dile getiren AydÄ±n, "Pazar payÄ± ile aktif bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re en bÃ¼yÃ¼k ilk 10 banka iÃ§inde son 3 yÄ±ldÄ±r ÅŸube baÅŸÄ±na en Ã§ok kredi veren banka durumundayÄ±z. 2009 yÄ±lÄ±, konut kredileri aÃ§Ä±sÄ±ndan Finansbank'Ä±n son Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r devam eden altÄ±n yÄ±llarÄ±ndan biri oldu. 2009 yÄ±l sonunda, ÅŸube baÅŸÄ±na kullandÄ±rÄ±lan konut kredisi miktarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Finansbank, TÃ¼rkiye Bankalar BirliÄŸi verilerine gÃ¶re aktif bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ en yÃ¼ksek ilk 10 banka arasÄ±nda ilk sÄ±rada yer alan banka oldu. Hedefimiz 2010 yÄ±lÄ±nda da 2009 yÄ±lÄ±nda elde ettiÄŸimizÂ pazar payÄ±nÄ± korumak veÂ konut kredisi pazarÄ±ndaÂ yeni verilen kredilerden yÃ¼zde 15 pay almak" diye konuÅŸtu.Â

YapÄ± EndÃ¼stri Merkeziyle ortakÂ 'Konut AlÄ±m Rehberi' hazÄ±rlandÄ±

YAPI EndÃ¼stri Merkezi iÅŸbirliÄŸi ile Konut AlÄ±m Rehberi hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Finansbank Perakende Pazarlama KoordinatÃ¶rÃ¼ Erkin AydÄ±n, "Bu rehberle mÃ¼ÅŸterilerimizi konut alÄ±mÄ±yla ilgili her konuda detaylÄ± ÅŸekilde bilgilendirmeyi amaÃ§lÄ±yoruz. TÃ¼keticiler, Finansbank ÅŸubeleri ve anlaÅŸmalÄ± emlakÃ§Ä±larda sunulan bu rehberle, satÄ±n alacaklarÄ± konutlarÄ±Â akademisyen kadrosu tarafÄ±ndan bilimsel bir ÅŸekildeÂ hazÄ±rlanan deÄŸerlendirme sorularÄ±nÄ±n kÄ±lavuzluÄŸu eÅŸlinde hukuki, ekonomik, genel mimari ve teknikÂ aÃ§Ä±dan detaylÄ±Â ÅŸekilde deÄŸerlendirebiliyor. Konu alÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda oluÅŸabilecek tÃ¼m finansal ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in de Finansbank Ã¼rÃ¼nleri ile nasÄ±l Ã§Ã¶zÃ¼m bulabileceklerini kolayca gÃ¶rebiliyor" dedi.

HALKBANK

BÃ¼yemenin lokomotifi konut kredileri oldu

HALKBANK Bireysel BankacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Bilgehan Kuru, 2010 yÄ±lÄ± ilk Ã§eyreÄŸi itibariyle konut kredilerinde 2.5 milyar TL'lik bÃ¼yeme kaydedildiÄŸini belirterek, "SektÃ¶rÃ¼n toplam konut kredileri risk rakamÄ± 45 milyar TL seviyelerine ulaÅŸtÄ±. Bu dÃ¶nemde bÃ¼yÃ¼menin lokomotifi konut kredileri oldu" dedi.



ÃœÃ‡ AYDA YÃœZDE 15 ARTIÅž



SektÃ¶rÃ¼n 2009 yÄ±lÄ±nÄ± 42 milyar TL'nin Ã¼zerinde bakiyeyle bitirdiklerini hatÄ±rlatan Kuru, "2010 yÄ±lÄ±nda konut kredilerinin yÃ¼zde 20'lik bir bÃ¼yÃ¼me ile 50 milyar TL'yi aÅŸmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Biz de Halkbank olarak 2009'da bireysel kredilerde gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaparak yÃ¼zde 32,9 artÄ±ÅŸ kaydettik. BÃ¶ylece bankamÄ±z, bireysel kredilerde yÃ¼zde 11 artÄ±ÅŸ kaydeden bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ kat Ã¼zerinde performans gÃ¶sterdi. Konut kredilerinin bireysel kredilerimiz iÃ§indeki payÄ± ilk Ã§eyrek itibarÄ± ile yÃ¼zde 37 oranÄ±nda oldu" dedi. Bireysel kredilerdeki hÄ±zlÄ± yÃ¼kseliÅŸimizi yÄ±lÄ±n ilk Ã¼Ã§ ayÄ±nda da devam ettirdik. BankamÄ±z, 2009 yÄ±lsonundan Mart ayÄ± sonuna kadar bireysel kredilerde yÃ¼zde 12 artÄ±ÅŸ saÄŸladÄ±. Son bir yÄ±ldaki bireysel kredi bÃ¼yÃ¼mesi yÃ¼zde yÃ¼zde 50'yi aÅŸtÄ±. Bu artÄ±ÅŸta pastadan en bÃ¼yÃ¼k payÄ± konut kredileri aldÄ±. Ä°lk Ã¼Ã§ ayda konut kredilerinde yÃ¼zde 15 artÄ±ÅŸ saÄŸladÄ±k.



HESAP Ä°YÄ° YAPILMALI



Bilgehan Kuru ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda yÃ¼ksek seviyelerde seyretmesine raÄŸmen yÄ±lsonunda uzun vadelerde dahi yÃ¼zde 1'in altÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z faiz ortamÄ± sonrasÄ±, Merkez BankasÄ±'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalara da baÄŸlÄ± olarak , konut kredisi faizlerinde bir miktar artÄ±ÅŸ sinyalleri verildiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ancak konut fiyatlarÄ±nÄ±n seviyesine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ve ekonomik yapÄ±yÄ± kriz Ã¶ncesi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda olumlu deÄŸerleri iyi okuyabilmek gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu nedenle ev sahibi olmayÄ± planlayan bireylerin yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± bu hesaba gÃ¶re yapmalarÄ±nÄ± tavsiye edebiliriz"

AKBANK

Konut kredi pazarÄ± bÃ¼yÃ¼meye devam ediyor

GEÃ‡EN yÄ±l konut kredisi faizleri tarihi en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyelere gerilediÄŸini belirten, Akbank Bireysel BankacÄ±lÄ±ktan Sorumlu Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Galip TÃ¶zge, konut kredisi faizlerinin 2006 yÄ±lÄ±ndaki piyasa dalgalanmasÄ±ndan Ã¶nce yÃ¼zde 1.08 seviyelerini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve ardÄ±ndan bu seviyenin Ã¼zerinde seyrettiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.



FAÄ°ZLER BÄ°R MÄ°KTAR YÃœKSELECEK



Bu yÄ±lÄ±n son Ã§eyreÄŸinde faizlerde bir miktar yÃ¼kseliÅŸ beklediklerinin altÄ±nÄ± Ã§izen tÃ¶zge, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Tabi, kredi faizlerinde de bu paralelde bir miktar artÄ±ÅŸ sÃ¶z konusu olabilir. 2008 yÄ±lÄ±nda konut kredisi faizleri yÃ¼zde 1.20-1.30'dayken 2009'da yÃ¼zde 1'in altÄ±ndaki seviyelere dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve hala bu seviyeleri koruyor. Son Ã§eyrekte Ã¶ngÃ¶rÃ¼len faiz revizyonu kredi faizlerini global kriz Ã¶ncesindeki seviyesine geri dÃ¶ndÃ¼recek bir bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte olmayacak. TÃ¼ketici kredilerinde faiz Ã¶ncÃ¼sÃ¼ banka olarak, piyasa imkanlarÄ± Ã§erÃ§evesinde uygun koÅŸullarla kredi vermeye devam edeceÄŸiz."



BÃœYÃœME POTANSÄ°YELÄ° VAR



GeÃ§en yÄ±lÄ±n ilk Ã¼Ã§ Ã§eyreÄŸinde paralel seyreden konut kredisi pazarÄ±nÄ±n yÄ±lÄ±n son Ã§eyreÄŸinde faiz indirimlerinin etkisiyle yÃ¼zde 8 bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen TÃ¶zge, 2010'un ilk Ã§eyreÄŸinde yÃ¼zde 6 bÃ¼yÃ¼me kaydedildiÄŸini ve pazarÄ±n nisan ayÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼mesinin daha da hÄ±zlanarak yÃ¼zde 3.5'tan fazla bir bÃ¼yÃ¼me gÃ¶sterdiÄŸini kaydetti. TÃ¶zge ÅŸu bilgileri verdi: "2010'un ilk 4 ayÄ±nda pazar toplam yÃ¼zde 10 bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ oldu. Ä°lk 4 ayda pazar beklentilerin Ã¼zerinde bir bÃ¼yÃ¼me gÃ¶sterdi ve 47 milyar TL'ye dayandÄ±. 2010 Nisan ayÄ± sonu itibariyle konut kredisi pazarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, son bir yÄ±llÄ±k dÃ¶nemde 8.7 milyar TL ile yÃ¼zde 23'lÃ¼k bir bÃ¼yÃ¼me kaydetmiÅŸ olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Konut pazarÄ± 2006 yÄ±lÄ± ikinci Ã§eyrek dÃ¶nemdeki dalgalanmanÄ±n hemen Ã¶ncesinde yÄ±llÄ±k 15 milyar TL birden artarak 20 milyar TL seviyesine gelmiÅŸti. Son bir yÄ±llÄ±k bÃ¼yÃ¼menin yÃ¼ksek olduÄŸunu sÃ¶yleyebilmekle beraber, patlama yÄ±lÄ± olarak kabul ettiÄŸimiz 2005-2006 ilk yarÄ±sÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda pazarÄ±n daha da yÃ¼ksek bir bÃ¼yÃ¼me potansiyeli bulunuyor"



YÃœZDE 30 BÃœYÃœME GERÃ‡EKLEÅžÄ°R



TÃ¶zge pazara yÃ¶nelik hedefler hakkÄ±nda ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Beklentimiz 2010 yÄ±lÄ±nda pazarÄ±n bÃ¼yÃ¼mesinin yÃ¼zde 25 civarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸmesiydi. Ä°lk 4 ayda Pazar yÃ¼zde 10 bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Pazar aynÄ± hÄ±zla bÃ¼yÃ¼meye devam ederse yÄ±llÄ±k yÃ¼zde 30'un Ã¼zerinde bir bÃ¼yÃ¼me gerÃ§ekleÅŸecek gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Bu da pazarÄ± sene sonunda 56 milyar TL civarÄ±na ulaÅŸtÄ±racak."

Kredi daÄŸÄ±lÄ±mÄ±Â pazarÄ± yansÄ±tÄ±yor

AKBANK'Ä±n kredi daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n da pazarÄ± yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Cem TÃ¶zge,Â sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti: "Konut kredileri bireysel krediler iÃ§erisinde yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 50'lik bir paya sahip. TÃ¼m kredilerde pazarÄ±n Ã¼zerinde bÃ¼yÃ¼meyi ve pazar payÄ± kazanmayÄ± hedefliyoruz. YÄ±l boyunca sÃ¼rekli kampanyalar ile mevcut portfÃ¶yÃ¼mÃ¼zÃ¼ bÃ¼yÃ¼tmeyi istiyoruz. MÃ¼ÅŸterilere yÃ¶nelik kampanyalarÄ±mÄ±z yanÄ±nda, inÅŸaat firmalarÄ± ve emlakÃ§Ä±larla yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz iÅŸ ortaklÄ±klarÄ±mÄ±z ile de pazardaki etkinliÄŸimizi artÄ±rmayÄ± planlÄ±yoruz. BaÅŸvuru kanallarÄ±mÄ±zÄ± da Ã§eÅŸitlendirmeye devam ediyoruz. 444 00 11 Kredi HattÄ±mÄ±z'da Ã¶zel bir mortgage hattÄ± yarattÄ±k. Mortgage mÃ¼ÅŸteri temsilcilerimiz, mÃ¼ÅŸterilerimizin hem mortgage hakkÄ±ndaki sorularÄ±nÄ± cevaplÄ±yor hem de kredi baÅŸvurularÄ±nÄ± alabiliyorlar. Dileyen mÃ¼ÅŸterilerimiz, BÃ¼yÃ¼k KÄ±rmÄ±zÄ± Ev web sitemizden Ã§aÄŸrÄ± talebi yaparak mortgage mÃ¼ÅŸteri temsilcilerimizin kendisini aramasÄ±nÄ± isteyebiliyorlar. BÃ¼yÃ¼k KÄ±rmÄ±zÄ± Ev web sitemizden, tÃ¼m Ã¼rÃ¼n, hizmet, fiyatlama, kampanyalar ve anlaÅŸmalÄ± konut projelerine dair detaylÄ± bilgi de alÄ±nabilir."

YAPI VE KREDÄ° BANKASI

2010'da konut kredisi tutarÄ± yÃ¼zde 25 bÃ¼yÃ¼r

YAPI Kredi Konut FinansmanÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Ä°smet Erdem, yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki geliÅŸmelere ve Merkez BankasÄ±'nÄ±n 'Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ Stratejisi' ile ilgili yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu aÃ§Ä±klamalara baÄŸlÄ± olarak piyasada faiz oranlarÄ±nÄ±n yÃ¼kseleceÄŸine iliÅŸkin bir beklentinin oluÅŸtuÄŸunu sÃ¶yledi. Bu paralelde de mortgage faizlerinde yÃ¼kseliÅŸin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Erdem, "Beklentimiz Ã¶zellikle yÄ±lÄ±n son Ã§eyreÄŸinde Merkez BankasÄ± tarafÄ±ndan 150-200 baz puana yakÄ±n bir faiz arttÄ±rÄ±mÄ± olabileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde. Mortgage faizlerinin de bu paralel de yÃ¼kselmesi sÃ¶z konusu olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" dedi.

YILIN Ä°LK DÃ–RT AYI Ã‡OK HIZLI



Son iki yÄ±lla kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda konut kredilerinde 2010 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dÃ¶rt ayÄ±na Ã§ok hÄ±zlÄ± girildiÄŸine dikkat Ã§eken Erdem, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "2008 yÄ±lÄ±nda Ocak-Nisan aylarÄ± arasÄ±nda yÃ¼zde 8.3 olan pazar bÃ¼yÃ¼mesi 2009'un ilk dÃ¶rt ayÄ±nda yÃ¼zde 0.33'e dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. 2010 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dÃ¶rt ayÄ±nda ise pazar yÃ¼zde 9.80 bÃ¼yÃ¼yerek 42.5 milyar TL'den 46.7 milyar TL'ye ulaÅŸtÄ±. 2009 ile 2010 yÄ±lÄ±nÄ±n aylÄ±k bÃ¼yÃ¼me oranlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ise 2009 yÄ±lÄ±nÄ±n Ocak ayÄ±nda konut kredisi pazarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 1.15'lik bir kÃ¼Ã§Ã¼lme gÃ¶sterdiÄŸini buna karÅŸÄ±lÄ±k 2010 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk ayÄ±nda pazarÄ±n yÃ¼zde 1.62'lik bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼yoruz. Yine 2010'un Åžubat ayÄ±nda yÃ¼zde 1.89'luk bir bÃ¼yÃ¼meye ÅŸahit olduk. Oysa bu oran geÃ§en sene ÅŸubat ayÄ±nda yÃ¼zde 0.15'ti. Bu sene mart ayÄ±nÄ± yÃ¼zde 2.32, nisan ayÄ±nÄ± ise yÃ¼zde 3.56 bÃ¼yÃ¼me ile tamamladÄ±k. Bu oranlarÄ±n 2009'da sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 0.50 ve yÃ¼zde 0.80 olduÄŸunu hatÄ±rlarsak, konut pazarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼menin kazandÄ±ÄŸÄ± ivme daha da net ortaya Ã§Ä±kÄ±yor."



YÃœZDE 25 BÃœYÃœME GERÃ‡EKLEÅžÄ°R



2010 yÄ±lÄ± boyunca pazarÄ±n aynÄ± performansla devam etmesi durumunda, pazardaki toplam konut kredisi tutarÄ± yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 25 bÃ¼yÃ¼yerek sene sonunda 54 milyar TL'ye ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rdÃ¼klerini sÃ¶yleyen Erdem sÃ¶zlerine ÅŸunlarÄ± kaydetti: "2010 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dÃ¶rt ayÄ±nda ise konut kredisi pazarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 9.80'lik bÃ¼yÃ¼mesine karÅŸÄ±lÄ±k YapÄ± Kredi olarak biz aynÄ± dÃ¶nemde yÃ¼zde 11'lik bir bÃ¼yÃ¼me gerÃ§ekleÅŸtirerek, portfÃ¶yÃ¼mÃ¼zÃ¼ 4.3 milyar TL'ye taÅŸÄ±dÄ±k. Bu sayede sene baÅŸÄ±nda yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 8.86 olan pazar payÄ±mÄ±z nisan sonu itibariyle yÃ¼zde 9.09'a yÃ¼kseldi."



KONUT KREDÄ°SÄ° PAYI YÃœZDE 12



2010 Mart sonu itibariyle TÃ¼rkiye'de kullandÄ±rÄ±lan tÃ¼m krediler(kurumsal, ticari ve bireysel) iÃ§erisinde konut kredisinin payÄ±nÄ±n yÃ¼zde 12 seviyelerinde olduÄŸunu ifade eden Erdem, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti: "Konut, taÅŸÄ±t ve ihtiyaÃ§ kredilerinin toplamÄ±ndan oluÅŸan bireysel kredilerin iÃ§erisinde konut kredisinin payÄ± pazarda yÃ¼zde 47, YapÄ± Kredi'de ise yÃ¼zde 56. Konut kredilerinin bireysel krediler ve kredi kartlarÄ± toplamÄ±na oranÄ± ise pazarda yÃ¼zde 34, YapÄ± Kredi'de ise yÃ¼zde 28 seviyelerinde."

ING

Ä°nÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ krize takÄ±lsa da konut kredileri yÃ¼zde 12 arttÄ±

EKONOMÄ°K krize baÄŸlÄ± olarak inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ zor bir yÄ±l geÃ§irmiÅŸ olsa da geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l konut kredileri bakiyesinin yÃ¼zde 12 oranÄ±nda bÃ¼yÃ¼me gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirten ING Bank Konut FinansmanÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–zgÃ¼r Ã–ztÃ¼rk, "TÃ¼m dÃ¼nyada olduÄŸu gibi TÃ¼rkiye'de de inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ normale dÃ¶nme Ã§abalarÄ± iÃ§erÄ°sinde. Buna baÄŸlÄ± olarak bu yÄ±lÄ±n Ã¶zellikle ikinci yarÄ±sÄ±ndan itibaren talep artÄ±ÅŸÄ±yla beraber, yatÄ±rÄ±mlarÄ±n artmasÄ±nÄ± ve fiyatlarÄ±n hareketlenmesini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz" dedi.Â



50 MÄ°LYAR TL'YÄ° AÅžAR



Ã–zgÃ¼r Ã–ztÃ¼rk, yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda toplam konut kredisi pazarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 5.8'lik bir bÃ¼yÃ¼meyle 42.3 milyar TL'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekerek, yÄ±lsonuna kadar bÃ¼yÃ¼me hedefinin yÃ¼zde 20 dÃ¼zeyinde olacaÄŸÄ±nÄ± ve 50 milyar TL'yi aÅŸacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rdÃ¼klerini dile getirdi.



16 BÄ°N KÄ°ÅžÄ°YE KULLANDIRDI



"GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l konut kredisi pazarÄ±nda sektÃ¶r bÃ¼yÃ¼mesinin yÃ¼zde 60 Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸmesiyle 16 bin kiÅŸiye yaklaÅŸÄ±k 1 milyar TL'lik konut kredisi kullandÄ±rdÄ±k" diyen Ã–ztÃ¼rk, "TÃ¼rkiye'deki konut kredisi piyasalarÄ±nÄ±n geliÅŸimi iÃ§in, ING Bank olarak globaldeki uzmanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± TÃ¼rkiye'ye aktarÄ±yoruz. Ä°ÅŸ ortaklarÄ±mÄ±zÄ±n ihtiyaÃ§ duyduklarÄ± yetkinliklere sahip olabilmeleri iÃ§in gerekli olan tÃ¼m yatÄ±rÄ±mlarÄ± yapmaya devam edeceÄŸiz. Mortgagemetre, Kolaybul gibi paketlerle sÃ¼recin baÅŸÄ±ndan beri mÃ¼ÅŸteri odaklÄ± bir anlayÄ±ÅŸ Ã§erÃ§evesinde hareket ediyoruz. MÃ¼ÅŸteri risklerini minimize ederek onlarÄ±n alÄ±m gÃ¼cÃ¼ne gÃ¶re konut almalarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± piyasada talep oluÅŸturacak Ã¼rÃ¼n ve hizmetler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ve de yeni Ã¼rÃ¼n ve hizmetler geliÅŸtiriyoruz" diye konuÅŸtu.

DENÄ°ZBANK

Faizlerde artÄ±ÅŸ beklemek gerÃ§ekÃ§i bir yaklaÅŸÄ±m

FAÄ°ZLERDEKÄ° dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n yanÄ± sÄ±ra vadelerinde uzamasÄ±nÄ±n tÃ¼keticileri 'kira Ã¶der gibi ev alma hayali'ne bir adÄ±m daha yaklaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na sÃ¶yleyen DenizBank Mortgage ve TaÅŸÄ±t FinansmanÄ± BÃ¶lÃ¼m MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hakan Varol, uluslararasÄ± piyasalarÄ±n etkisinin yanÄ± sÄ±ra enflasyondaki artÄ±ÅŸ trendi ve buna baÄŸlÄ± diÄŸer ekonomik geliÅŸmelerin etkisi ile Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde faizlerde bir miktar artÄ±ÅŸ beklemenin gerÃ§ekÃ§i bir yaklaÅŸÄ±m olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. "Bir dÃ¼zeltme hareketi olarak yorumlayabileceÄŸimiz bu artÄ±ÅŸlarÄ±n satÄ±ÅŸlara Ã¶nemli derecede bir etki yapacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum" diyen Varol , Ã§Ã¼nkÃ¼ yapÄ±lacak olan dÃ¼zeltme hareketi sonrasÄ±nda dahi mortgage faizleri makul seviyelerde olacaÄŸÄ±nÄ± ve sektÃ¶rÃ¼n bÃ¼yÃ¼mesine devam ettireceÄŸini kaydetti.



YÃœZDE 10 BÃœYÃœME GERÃ‡EKLEÅžTÄ°



GeÃ§en yÄ±l mortgage faizlerinde tarihi dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Varol, faizlerin Ã¶zellikle orta ve uzun vadelerde yÃ¼zde 1'lerin altÄ±na gerilediÄŸini ve bu etki ile sektÃ¶r yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ hareketini 2010 yÄ±lÄ±nda da devam ettirdiÄŸini kaydetti. YÄ±lÄ±n ilk Ã§eyreÄŸinin, mortgage kredi pazarÄ± iÃ§in sektÃ¶rÃ¼n en iyi dÃ¶nemlerinden biri olduÄŸunu belirten Varol, bu dÃ¶nemde yÃ¼zde 10'luk bir bÃ¼yÃ¼me gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini sÃ¶yledi.



60 MÄ°LYAR TL'YE ULAÅžILABÄ°LÄ°R



GeÃ§en yÄ±lÄ± yaklaÅŸÄ±k 45 milyar liralÄ±k bir rakamla kapatan sektÃ¶rÃ¼n nisan ayÄ± sonunda 50 milyar TL sÄ±nÄ±rÄ±na dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Varol ÅŸu bilgileri verdi: "Bu sÃ¼reÃ§te yaÅŸanan artÄ±ÅŸ rakamlarÄ± sektÃ¶rÃ¼n en iyi dÃ¶nemlerinden bir tanesini geÃ§irdiÄŸimizi net olarak ortaya koydu. Enflasyon etkisi ve diÄŸer ekonomik geliÅŸmelerin etkisi ile konut kredisi faizlerinde bir miktar yÃ¼kseliÅŸ mutlaka olacaktÄ±r. Ancak bu artÄ±ÅŸa raÄŸmen sektÃ¶r bÃ¼yÃ¼mesini devam ettirecek ve yÄ±lsonunda 60 milyar TL civarÄ±nda bir rakama ulaÅŸabiliriz dÃ¼ÅŸÃ¼ncesindeyiz."

PayÄ±mÄ±z yÃ¼zde 40'Ä±n Ã¼zerinde

DENÄ°ZBANK olarak sektÃ¶rdeki bÃ¼yÃ¼meye paralel banka olarak konut kredilerinde de bÃ¼yÃ¼meye devam etiklerini ifade eden Varol, hedefler hakkÄ±nda sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti: " Konut kredilerimiz tÃ¼m bireysel krediler iÃ§erisinde yÃ¼zde 40 civarÄ±nda bir paya sahip. DenizBank olarak TÃ¼rkiye genelinde 190'nÄ±n Ã¼zerinde konut projesinde aktif olarak yer alÄ±yoruz. Projelerdeki tecrÃ¼belerimizi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde de kullanarak bu alanda bÃ¼yÃ¼menin yanÄ± sÄ±ra sektÃ¶rÃ¼n vazgeÃ§ilmezleri olan emlak ofisleri ile olan iliÅŸkilerimizi de geliÅŸtirmeye devam edeceÄŸiz. YenilikÃ§i anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z Ã§erÃ§evesinde geliÅŸtirdiÄŸimiz yeni Ã¼rÃ¼nler ile Ã¶nemli oyuncular arasÄ±nda yer almaya devam edeceÄŸiz."

ANADOLUBANK

DÃ¼ÅŸÃ¼k kredi faizi konut fiyatlarÄ±nÄ± artÄ±rabilir

YAZA girerken sektÃ¶rden beklentilerin Ã¶nem kazanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Anadolubank Hazine ve Perakende BankacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep Atakan, "Yeni konut projeleri, ekonomik krizin en kÃ¶tÃ¼ dÃ¶neminin geride kaldÄ±ÄŸÄ± inancÄ±, bankalarÄ±n sunduÄŸu ilgi Ã§ekici ÅŸartlar, konut kredisi talebini canlÄ± kÄ±lÄ±yor. Buna karÅŸÄ±lÄ±k Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde canlanma sinyallerinin (bÃ¼yÃ¼me,sanayi Ã¼retimi,enflasyon) artmasÄ± nedeniyle, faizlerin bu ÅŸekilde kalmasÄ± biraz zor gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor" dedi.



FAÄ°ZDEKÄ° DÃœÅžÃœÅž FÄ°YATI ARTIRIYOR



Konut kredi faizlerinin dÃ¼ÅŸmesinin tÃ¼keticilere her zaman avantaj saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§eken Anadolubank Hazine ve Perakende BankacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep Atakan, "Konut kredi faizlerinin dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼, talepte ve konut fiyatlarÄ±nda artÄ±ÅŸa da yol aÃ§abiliyor. Bu yÄ±l konut stoklarÄ±nÄ±n azalmasÄ± halinde fiyatlarda yÃ¼zde 8-10 civarÄ±nda yÃ¼kseliÅŸ yaÅŸanabilecek. Faiz oranlarÄ±nda ise yÄ±l sonuna doÄŸru yÃ¼kseliÅŸ bekleniyor. Bu nedenle iÃ§inde bulunduÄŸumuz dÃ¶nemde konut alacaklar ve konut kredisi kullanacaklar iÃ§in fÄ±rsat devam ediyor. HÄ±zlÄ± hareket edenler karlÄ± Ã§Ä±kacaktÄ±r" diye konuÅŸtu.



PAZAR PAYINI ARTIRMA PLANI



Anadolubank Hazine ve Perakende BankacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep Atakan,Â ÅŸÃ¶yle devam etti: "2010 yÄ±lÄ± ilk dÃ¶rt ayÄ±nda, konut kredisi pazarÄ± yÃ¼zde 3.65 oranÄ±nda bÃ¼yÃ¼dÃ¼. BankamÄ±z konut kredi hacminde de aynÄ± oranlÄ± bir artÄ±ÅŸ sÃ¶z konusu. Anadolubank'ta konut kredileri ve ipotekli kredilerinin tÃ¼m bireysel krediler iÃ§indeki payÄ± yÃ¼zde 80 civarÄ±ndadÄ±r. Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ bizi konut uzmanÄ± banka kÄ±lÄ±yor. 2010 itibariyle konut kredilerinde pazar payÄ±mÄ±z yÃ¼zde 1 civarÄ±nda oldu. 2010 sonuna kadar bu oranÄ±n yÃ¼ze 1.5 seviyesine gelmesini planlÄ±yoruz.

FORTÄ°S

2010 sonuna doÄŸruÂ faizler yÃ¼kselecek

FORTÄ°S PB Pazarlama YÃ¶netimi Grubu Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Cem Ertem, "Fortis Bank TÃ¼rkiye olarak, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde, ekonomideki yÃ¼zde 5'lik bÃ¼yÃ¼me Ã¶ngÃ¶rÃ¼leri ve ertelenmiÅŸ talebin hayata geÃ§mesiyle birlikte oluÅŸan enflasyonist baskÄ± nedeniyle faizlerde yÃ¼kselme olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bir sene Ã¶nce, aylÄ±k toplam maliyeti yÃ¼zde 1.50 - 1.60 seviyelerinden yÃ¼zde 1'lerin altÄ±na inen konut kredilerinde, 2010 yÄ±lÄ±nÄ±n son dÃ¶nemine doÄŸru itibaren kÃ¼Ã§Ã¼k de olsa artÄ±ÅŸlar yaÅŸanacaktÄ±r" dedi.



200 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° KULLANACAK



DÃ¼ÅŸen faiz oranlarÄ±yla birlikte, konut kredilerine yÃ¶nelik talebin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ertem, "2010 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk aylarÄ± 2009 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re Ã§ok daha olumlu geÃ§iyor. DiÄŸer yandan, faizlerin dÃ¼ÅŸmesi nedeniyle 2010 yÄ±lÄ± sonuna kadar 200.000 kiÅŸinin konut kredisi kullanacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Konut kredilerindeki uygun faizli fiyatlama politikamÄ±za ilerleyen dÃ¶nemlerde de devam edeceÄŸiz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde, deÄŸiÅŸik ihtiyaÃ§lara cevap verebilen 15 farklÄ± mortgage Ã¼rÃ¼nÃ¼mÃ¼zle pazarda bÃ¼yÃ¼meyi hedefliyoruz" dedi.Â



FÄ°YAT REVÄ°ZYONLARI OLDU



Cem Ertem, "BaÅŸta mortgage kredisi olmak Ã¼zere, tÃ¼m bireysel kredilerin faiz oranlarÄ±nda 2009 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan azalma 2010 yÄ±lÄ±nda da devam ediyor. Bankalar, son bir yÄ±l iÃ§inde, Merkez BankasÄ± faiz indirimlerine paralel olarak, kredi vadelerinde fiyat revizyonlarÄ± yaptÄ±. Bu indirimlerin kalÄ±cÄ± olmasÄ±, TÃ¼rkiye'nin Ã¼lke notunun krizden sonra arka arkaya iki defa yÃ¼kseltilmesi ve ipotek teminatlÄ± kredilere aÄŸÄ±rlÄ±k verilmesi, Ã¶zellikle 60 aya kadar olan vadelerde ve mortgage kredilerinde daha rekabetÃ§i fiyat politikalarÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ±na neden oldu" diye konuÅŸtu.