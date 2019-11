Sign Of The City Awards İle Gayrimenkulün En İyileri Seçildi

MUTLU MEKAN SPONSORU



Hürriyet’in öncülüğünde gerçekleşen Sign of the City Awards’ta şehre imza atan yapılar ödüllendirildi. İnşaat ve gayrimenkul sektörünün yoğun ilgi gösterdiği yarışma ilk yılında tam not aldı. Sign of the City Awards geleneksel hale gelecek ve her yıl gayrimenkul şirketleri en iyi ödülü için yarışacak.

Türk gayrimenkul sektörünün merakla beklendiği yarışma sonuçlandı. Hürriyet’in öncülüğünde gerçekleşen Sign of the City Awards’ta kazananlar 6 Kasım Perşembe akşamı Four Seasons Hotel İstanbul at The Bosphorus’da gerçekleşen törenle ödüllerine kavuştu. Jüri Başkanı Y. Müh. Mimar Doğan Hasol önderliğinde toplanan jüri, her kategoride tamamlanmış ve devam eden finalist projeleri değerlendirerek ödül sahiplerini seçti. İlk yılında 142 farklı projeden 199 başvuru alan yarışmada 16 kategoride 24 adet proje ödülü değer görülürken, 4 jüri özel ödülü de verildi. Sign of the City ile gayrimenkul sektöründe bir boşluğun doldurulduğunu belirten sektör temsilcileri, yaşanan tatlı rekabetten memnuniyet duyduklarını söyledi. Yarışmaların sektörü daha iyiye teşvik etmesi anlamında önemli olduğunu belirten inşaat patronları, önümüzdeki yıllarda da Sign of the City Awards’a katılacaklarını dile getirdi.

YOĞUN KATILIM OLDU

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, KONUTDER Başkanı Ömer Faruk Çelik, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Sinpaş HoldingYönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, NEF Yönetim Kurulu üyesi Erden Timur , VIA DMC Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar ve Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya gibi sektörün önde gelen isimleri katıldı. 500’den fazla sektör temsilcisini bir araya getiren gece renkli sahne şovlarına da sahne oldu. İnşaat ve gayrimenkul sektörünü, uluslararası normlara taşımak ve sektörü en iyiye teşvik etmek amacıyla düzenlenen gecenin sunuculuğunu Ebru Akel yaptı. Ziynet Sali’nin sahne aldığı tören, ödül kazananlarla gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. MIPIM ve EY Türkiye’nin stratejik ortaklığı, GYODER, IMSAD ve KONUTDER’in işbirliğiyle bu yıl ilk defa düzenlenecek olan yarışmanın sponsorları ise Cushman&Wakefield, Daikin, Hafele, Hyundai Asansör, Vestel ve VHV Versicherungen oldu.

Sektör Hızla Gelişiyor

Sign of the City Awards’ın (SOTC) ödül gecesine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Türkiye’de inşaat ve alt sektörlerinin hızlı gelişimine dikkat çekti. İnşaat sektöründe Çin’den sonra Türkiye’nin ikinci sırada olduğunu belirten Bakan Güllüce, “Müteahhitlerimiz, mühendislerimiz, malzeme sektörümüz yurtdışına bilgi ve teknoloji satacak kadar başarılı. Artık iş yapmadığımız ülke yok. Öyleyse neden birinci sırada olmayalım. Ben inşaat sektörüne inanıyorum ve birkaç yıl içinde bir numara olacağımızı düşünüyorum” dedi. Bakan Güllüce, Sign of the City Awards’ın her yıl yapılmasını önerirken, gayrimenkul projelerinin yurtdışında da tanıtılması gerektiğini kaydetti.

Yarışmanın Sahibi İnşaat Sektörü

Sign of the City Awards kapsamında 28 ödül verildiğini belirten Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, yarışmanın ilk yılında büyük ilgi gördüğünü, beklentilerin de üzerinde başvuru ile karşılaşıldığını söyledi. Bu başarıda tarafsız jüri üyeleri ve danışma kurulunun da etkili olduğunu belirten Vuslat Doğan Sabancı, “Sign of the City kendine güvenen firmaların yarışması oldu. Türkiye inşaat sektörünün premier liginde oynayan tüm şirketler ödül gecemize katıldı. Hürriyet de kendi alanında premier ligde yer alıyor. Bu nedenle size sahayı biz kurduk ama yarışmanın sahibi sizsiniz” dedi.

En İyileri Uzmanlar Seçti

Türkiye’de gayrimenkul sektörünün ödüllendirildiği bir yarışmanın ilk kez yapıldığını ve bunun parçası olmaktan mutlu olduklarını belirten SOTC Jüri Başkanı Dr. Y. Müh. Mimar Doğan Hasol, yarışmanın uluslararası boyut kazanmasını beklediklerini söyledi. Yarışmada tüm kategorileri tamamlanan projeler ve devam eden projeler olarak incelediklerini söyleyen Hasol, tarafsız ve alanında uzman jüri üyelerinde değerlendirme yapıldığına dikkat çekti. Hasol, yarışmaya başvurudan projeleri değerlendirirken, gayrimenkulün ekonomik başarısını değil, çevresine ve kente etkilerini dikkate aldıklarını dile getirdi.

KONUTDER Başkanı Ömer Faruk Çelik

‘Rekabetin keyfini yaşadık’

Hürriyet öncülüğünde gerçekleşen Sign Of The City Awards yarışması için ‘Hollywood-vari bir ödül töreni’ benzetmesi yapan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Yarışmaya tüm sektör oyuncularının katılmamasına rağmen ödül gecesinde hepsinin temsiliyeti ayrı bir güzellikti” dedi. Türkiye’nin ve sektörün böyle yarışmalara ihtiyacı olduğunu ve sektöre yeni bir soluk getirdiğini belirten Çelik, şunları söyledi; “Sektörün kendi doğasında zaten hoş bir rekabet var. Kırıcı olmayan, refik boyutunda bir rekabet. Bu yarışmada sektör olarak bu rekabetin keyfini yaşadık. Yarışmanın sürdürülebilir olması ve her yıl gelişerek, kendini yenileyerek düzenli olarak tekrarlanması ve böylece ufak tefek eksikliklerin giderilmesi ile Hollywood-vari ödül gecelerine aynı keyifle katılacağımızı belirtmek isterim.”

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım

‘İnşatta kalite çıtası yükselecek ‘

Türk gayrimenkul sektörünün son 10 yılda büyük bir aşama kaydettiğini söyleyen İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, son yıllarda gerek inşaat tekniği gerekse tasarım olarak uluslararası standartların üzerine çıkan projeler inşa edildiğini ifade etti. Türk müteahhitlerin gerçekleştirdikleri gayrimenkul projeleriyle birçok uluslararası ödül aldıklarını ve bu başarılarını resmi kayıtlara geçirdiklerini belirten Durbakayım, şunları söyledi; “Elde edilen bu başarıların devamının sağlanabilmesi, sağlıklı bir rekabet ortamından geçtiği yadsınmaz bir gerçek. Bu rekabet ortamının sağlamak için ise yurtdışında olduğu gibi yurtiçinde de bir yarışma yapmak gerekiyordu. Hürriyet gazetesi sektörün nabzını tutarak bu ortayı yaratmak için Sign of the City yarışmasını düzenleyerek önemli bir iş yaptı. Bu konuda sektör adına Sign of the City projesini gerçekleştiren herkese teşekkür ederiz. Sektörün bizzat kendi içinden seçilen jüri üyelerinin belirlediği başarılı projeler, bundan sonra gerçekleştirilecek projelere örnek olacağı için kalite çıtasının bir çıt daha yukarı çıkacağını düşünüyorum.”



İnşaat sektörünün Türk ekonomisindeki yerine dikkat çeken Haluk Sur, inşaat ve sanayinin birlikte hareket ettiğini söyledi.



İnşaat 200’den Fazla Sektörü Harekete Geçiriyor

Türkiye ekonomisinin inşaata dayalı olduğu ve sanayi üretimine ağırlık verilmesi gerektiği tartışmasını yersiz bulduğunu, inşaat ve sanayi sektörünün birlikte hareket eden sektörler olduğunu belirten GYODER İcra Kurulu Üyesi Haluk Sur, “İnşaat sektörü yalnız başına bina ya da altyapı tesislerini yapmakla kalmıyor. Birbirinden farklı 200’den fazla sanayi sektörünü, ana, yan ve alt sektörü etkiliyor” dedi.

Gayrimenkul ve gayrimenkul yatırım Ortaklıkları Derneği (GYODER) İcra Kurulu Üyesi Haluk Sur, Türkiye ekonomisinin inşaata dayalı olduğu ve sanayi üretimine ağırlık verilmesi gerektiği tartışmasını yersiz bularak, inşaat ve sanayi sektörünün birlikte hareket eden ve birbirini besleyen sektörler olduğunu vurguladı. Sur, “ İnşaat malzemeleri sanayindeki ihracat rakamı 10 yıl öncesinde yaklaşık 3-4 milyar dolar seviyesinde iken bugün 20 – 25 milyar dolar mertebesine ulaşmış ve Türkiye ihracatının önemli lokomotiflerinden birisi olmuştur” dedi.



Büyümede İnşaat Katkısı

Türkiye’nin, ekonomide son 10 yıldır ortalama yüzde 5.5 büyüme ile GSMH’nın 3 kat artmasını inşaat sektörüne borçlu olduğunu belirten Haluk Sur, inşaat sektörünü değersizleştirmenin, 200’den fazla sanayi sektörünü görmezden gelmek anlamına geleceğini vurguladı. Haluk Sur, “İnşaat sektörü yalnız başına bina ya da altyapı tesislerini yapmakla kalmıyor. Birbirinden farklı 200’den fazla sanayi sektörünü, ana, yan ve alt sektörü etkiliyor” diyerek inşaat sektörünün önemine vurgu yaptı. Sur, inşaat sektörünün içinde yer alan çimento, demir-çelik, elektrik ve mekanik tesisat üretiminin Türkiye’nin önemli sanayi sektörlerinden olduğunu belirtti.



İnşaat-Sanayi Ayrımı Yapılamaz

“İnşaat ve sanayi sektörü arasında ayrım yapmak mümkün değil” diyen Haluk Sur,: “Bu iki sektör birbirine karşı değil, birbirini besleyen, destekleyen sektörlerdir. İnşaat malzemeleri sanayinde ihracatın 22 milyar Dolar’ı aşması, bu birlikteliğin en önemli göstergesi” dedi. Sur, inşaat sektörü sayesinde Türkiye ekonomisinin ulaştığı noktayı da şöyle özetledi; “Türkiye, inşaat sektörü üzerinden yıllık ortalama yüzde 5.5’lar seviyesinde büyüyerek bugüne kadar geldi. Son 10 sene içinde gayrisafi milli hasılasını üçe katladı. Kişi başına düşen geliri 10 bin 500 - 11 bin dolar sınırına, satın alma paritesine göre 17-18 bin dolar / kişi başı gelire kadar çıktı ve inşaat sektörü üzerinden hareketlenen ekonomisiyle birlikte orta gelir tuzağını aşmak üzere olan nadir ülkelerden biri konumuna yükseldi. Son 10 sene içinde dünyada bunu başarabilen sadece 5 ülke var. Bu noktada Türkiye de kişi başına düşen gelirini 12 bin dolar üzerine çıkardığı andan itibaren artık orta gelir tuzağından kurtulmaya ve yükselmeye başlamış ekonomiler listesi içinde yer alacak.”



Dev Projeler Sektörü Canlı Tutacak

Kanal İstanbul, Üçüncü Boğaz Köprüsü, otoyollar, demiryolları, hızlı tren hatları, metro sistemleri, tüp geçitler, havaalanları, çok sayıda hastane, okul projeleri, stadyum inşaatları, 7 milyona yakın konutun yıkılıp yeniden yapılacağı kentsel dönüşüm projeleri gibi devletin programına aldığı dev projelerin tamamının inşaat sektörünü, dolayısıyla beraberindeki sanayi sektörlerini canlı tutacağını vurgulayan Sur, “Katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünleri geliştirilmeli, Ar-ge yatırımlarına önem verilmeli ancak bunların tamamı birbirine geçişli ve belli bir akışkanlık içinde başarılmalı” diye konuştu.



SOYAK’A 3 ÖDÜL GELDİ

Hürriyet’in öncülüğünde bu yıl ilki gerçekleştirilen ‘Sign of the City Awards’ta Soyak; Soyak Siesta Blue, Soyak İzmir izmir, Soyak Soho projeleriyle 3 ödül birden kazandı.



Bu yıl ilki gerçekleşen Sign of the City Awards’da 199 finalist yarıştı. Yarışmanın ödülleri 6 Kasım’da Four Seasons Bosphorus Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gayrimenkul sektörü temsilcisinin yoğun ilgi gösterdiği gecede Soyak; Soyak Siesta Blue, Soyak İzmir İzmir ve Soyak Soho projeleriyle 3 ödül birden kazandı.



7 Kategoride Finale Kaldı

En İyi Pazarlama Kampanyası kategorisinde “Devam Eden Projelerde” Soyak Siesta Blue ödüle layık görüldü. En İyi Müstakil Konut Kategorisinde “Devam Eden Projelerde” ödülü alan Soyak İzmir İzmir projesi olurken, En İyi Rezidans kategorisinde “Tamamlanmış Projelerde” ödül kazanan Soyak Soho oldu. Soyak’ın yarışmada 6 projesiyle 7 kategoride final projeleri şunlardı. Soyak Evostar, Soyak Siesta Blue, Soyak Mavişehir Optimus’la En İyi Pazarlama Kampanyası; En İyi Mimari Tasarım Soyak Soho; En iyi Rezidans Soyak Soho; En Yeşil Bina Soyak Soho, Soyak Siesta Oxygen; En İyi Müstakil Konut İzmir İzmir; En İyi Az Katlı Konut Soyak İzmir İzmir; En İyi Çok Katlı Konut Soyak Mavişehir Optimus, Soyak Siesta.



En İyiyi Aramaya Devam Edeceğiz

Soyak Holding CEO’su Dr. M. Emre Çamlıbel “Bu kadar prestijli bir yarışmada 3 ödül birden kazanmaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. Soyak olarak 50 yılı aşkın bir süredir projelerimizle Türkiye’yi ev sahibi yapıyoruz. Bu ödüller de bizim için başarımızın da bir anlamda tescillenmesi. Soyak olarak, yaşamın sürdürülebilirliği konusunda çok taraflı gayretlerimiz var. Bunun için hep en iyiyi aramaya devam edeceğiz. Geleceğe olan sorumluluğumuzla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın takdiri olarak saydığımız bu ödüllerde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi. Bu yıl ilki düzenlenen Sign of the City Awards’un sonuçları 3 aşamalı bir değerlendirme sürecinden sonra belirlendi. Yarışmanın stratejik partneri EY Türkiye’nin yaptığı teknik değerlendirmede, başvurularının tam ve eksiksiz olması ve kriterlere uygunluğu incelendi. İkinci aşamasında ise jüri üyeleri, teknik elemeyi geçen projeler arasından online olarak yaptığı ön elemeyle her kategori için 5 finalist belirlendi. Final aşamasında ise Jüri Başkanı Dr. Y. Müh. Doğan Hasol önderliğinde toplanan jüri, her kategoride tamamlanmış ve devam eden proje olarak 2 ödül sahibini seçti. “Sign of the City Awards”ta “Yılın Fark Yaratanı” ve “En İyi Konsept Mimari Tasarım” hariç 16 kategoride 24 adet tamamlanmış ve devam eden proje ödülü sahiplerini buldu.

GAYRİMENKULDE REKABETİ ARTTIRACAK

Gayrimenkul Oscar’ları olarak görülen Sign of The City Awards’da, “En İyi Dönüşüm Projesi” ödülünü kazanan İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan, “Bu sene ilk kez ödüllerini dağıtan yarışmanın yeni projelerde rekabeti arttıracağına ve en iyisini yapma isteğini güçlendireceğine inanıyoruz” dedi.



İnanlar İnşaat’ın İstanbul Feriköy’de yer alan ‘Terrace Feri’ projesi, Hürriyet’in öncülüğünde gerçekleşen Sign of the City Awards’ta tamamlanan projeler kategorisinde “En İyi Dönüşüm Projesi” ödülüne değer görüldü. Gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerini ve prestijli projelerini bir araya getiren Sign of the City’nin sektörde önemli bir ihtiyaca cevap veren, heyecan verici bir girişim olarak değerlendiren İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan, “Sign of the City Awards, sektör için önemli bir adım. Farklı isimleri bir araya getirerek görüş alışverişi yapmalarını sağlayan Sign of the City Awards ödülleri sektörün geleceğinin belirlenmesi adına özel bir rol üstlendi. Bu sene ilk kez ödüllerini dağıtan yarışmanın yeni projelerde rekabeti arttıracağına ve en iyisini yapma isteğini güçlendireceğine inanıyoruz” dedi.



Türkiye Sınırını Aşacak

Sign of The City’nin , gelecekte Türkiye sınırlarını aşıp, bölge çapında prestije sahip bir organizasyon olacağını belirten İnan, devam eden ve yeni projeleriyle ileriki yıllarda da Sign of The City Awards’da yer alacaklarını ifade etti. İnan, Terrace Feri’nin 2012 yılında, dünyada gayrimenkul sektörünün en prestijli ödüllerinden International Property Awards’da Avrupa’nın ve Türkiye’nin “En İyi Dönüşüm Projesi” ödülünü kazandığını söyledi.



50. Yılda Hedef Büyüttü

2014’ün İnanlar İnşaat için hareketli bir yıl olduğunu söyleyen Serdar İnan, “ Kazandığımız uluslararası ödüllerle ülkemizi başarıyla temsil ettiğimiz, tamamlanan projelerimizi her zamanki gibi söz verdiğimiz zamanda, söz verilen şekilde teslim ettiğimiz, yurtdışında önemli satışlar gerçekleştirdiğimiz bir yıl olarak hatırlayacağımız 2014 yılı, 2015 hedeflerimizin çıtasını yükseltti. 2015 yılında, 50. yılımızın heyecanı ve deneyimi ile yepyeni projelere start vereceğiz. İstanbul’un yaşam ve yatırım için en avantajlı lokasyonlarında, farklı konseptler ile yükselecek projelerimizde hedefimiz; her zaman olduğu gibi İstanbul yaşamına kalite ve değer katmak” diye konuştu.

HAFİF ÇELİK YAPILARA ÖDÜL GELDİ

Sign of The City Awards yarışmasında 35. Sokak konut projesi, ‘Türkiye’nin En İyi Az Katlı Konut Projesi’ ödülüne layık görüldü. 555 konutluk proje hafif çelik yapı sistemiyle öne çıkıyor.



Akşan Yapı tarafından, az katlı ve yatay yerleşimiyle müstakil yaşamı öne çıkarmak amacıyla İzmir’de hayata geçirilen 35. Sokak, Sign of the Cİty yarışmasında “Türkiye’nin En İyi Az Katlı Konut Projesi’ ödülünü aldı. Devam eden projeler kapsamında ödüle değer görülen proje hafif çelik yapı sistemiyle inşa edilmesi, doğa dostu teknolojilerine sahip olması ve mahalle konseptini yeniden canlandırmasıyla öne çıktı



Az Katlı Yaşam Lüks Değil

Sign of the City Awards sektörün ihtiyacı olan bir organizasyon olarak değerlendiren Akşan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şimşek, “Yarışmanın sektöre; doğru ve iyi gayrimenkulün ne olması, ne olmaması ve nelere ihtiyaç duyduğumuzun belirlenmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi. Bu yarışmanın şirketlerinin ‘az katlı yaşamın lüks değil bir gerekliliktir ‘ söylemini onayladığını belirten Şimşek şunları söyledi: “Neredeyse tüm büyük kentleri deprem coğrafyasında bulunan ülkemizde; az katlı yaşamın bir seçenek değil gereklilik olduğu kesindir. Ayrıca 35.Sokak projemiz ödül alan tüm diğer projelerden farklı olarak taşıyıcı sistemi komple ‘yapısal çelik sistem’ ile inşa edilen tek projeydi. Bu ödül yapısal çelik dünyası adına da ayrıca gururlandığımız bir ödül oldu.”



95 Dönüm Yeşil

555 adet konut içeren 35. Sokak’ta; 1+1 bahçeli evler, 2+1 daireler, 2+1 bahçe dubleksleri, 3+1 sıra evler, 3+1 bahçe dubleksleri ve 4+1 avlulu evler olmak üzere toplam 6 tip konut seçeneği bulunuyor. Konut seçeneklerinin metrekare büyüklükleri ise 81 ile 272 metrekare arasında değişiyor. 95 dönüm yeşil alana yer verilen projede 1350 metrekare bir spor merkezi, basketbol sahası, tenis kortu, fitness salonu, spa salonu, sauna, yürüyüş ve bisiklet parkurları, iki adet açık yarı olimpik havuz, bir adet yarı kapalı yarı olimpik havuz, kreş, kütüphane, organik sebzeye meyve bahçeleri manavı bulunuyor. Karşıyaka çıkışında Ulukent’te yer alan 35. Sokak, Mavişehir’e 8 kilometre, Konak’a 22 kilometre, Havaalanına 33 kilometre, metro istasyonuna 1 kilometre, otobüs durağına 300 metre, Bostanlı İskelesi’ne 11 kilometre, İzmir Limanı’na 17 kilometre, Alsancak İskelesi’ne ise 19 kilometre mesafede yer alıyor.

EN İYİ OFİS ATAŞEHİR’DEN ÇIKTI

Özak GYO tarafından Ataşehir’de inşa edilen Bulvar 216, Türk inşaat sektöründe önemli yeri olan ‘‘Sign of the City Awards 2014’’yarışmasında ‘En İyi Ofis’ ödülünün sahibi oldu.



Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünü, en iyiye teşvik etmek amacıyla, bu yıl ilki düzenlenen yarışmada toplam 142 farklı projeye ait 199 başvuru değerlendirilirken, ödül gecesinde 16 kategoride toplam 24 adet tamamlanmış ve devam eden proje arasından ‘En İyi Ofis’ ödülünün sahibi Bulvar 216 oldu. Sektörün önde gelen pek çok temsilcisinin katıldığı gecede, Bulvar 216’nın ödülünü, Özak Global Holding adına Tesis Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İhsan Salar aldı.



Tüm Ofisler Satıldı

Ofis alanlarının tamamı satılmış, mağaza alanlarının da yüzde 90’ı kiralanmış olan ödüllü proje Bulvar 216; 51 bin metrekare inşaat alanına, 12 bin metrekare kiralanabilir alışveriş alanına ve 11 bin metrekare ofis alanı ile birlikte, 5 katta toplam 600 araçlık otopark kapasitesine sahip. Her katında geniş ferah teras alanları bulunan ve gün ışığından maksimum derecede yararlanan Bulvar 216 ofis alanlarında, yaklaşık 800 beyaz yakalı görev yapacak. Düşey ve yatay konumlanmış projede, ofislerin yanı sıra, yeme–içme mekanları ve gündelik ihtiyaçların karşılanacağı Alışveriş Merkezi ile Bulvar 216,“Sign of the City Awards 2014” yarışmasında ‘En İyi Karma Proje’ kategorisinde de finalist oldu. Özak GYO, Bulvar 216 projesi ile 2013 yılında gayrimenkul ve yapı tasarımı alanında Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen “EuropeanPropertyAwards” yarışmasında da; En iyi Karma Kullanım Mimarisi, En iyi Ofis Mimarisi, Perakende Mimarisi, Ofis Geliştirme ve Perakende Geliştirme alanlarında da toplam 5 ödülün sahibi olarak büyük başarıya imza atmıştı.

İNŞAAT ŞİRKETLERİNE ‘ADİL YARIŞ’ SAĞLANDI

Sign of the City yarışmasında tamamlanan projeler arasında “En İyi Çok Katlı Konut” ödülünü İş GYO, Tuzla’daki Çınarlı Bahçe projesiyle aldı. Yarışmayı değerlendiren İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes, “Sign of the City gibi itibarlı bir yarışma öncelikle sektör liderlerinin bir araya gelmesi için tabiri caizse bir fair-play ortamı yarattı. Sektörü adil rekabet ortamına bir adım daha yaklaştırdı” dedi.

Gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek için organize edilen Sign of the City Awards töreninde çeşitli dallarda Türkiye’deki en iyi projeleri seçildi. Hürriyet tarafından 6 Kasım’da Four Seasons Hotel The Bosphorus’ta düzenlenen ve Dr. Y. Müh. Mimar Doğan Hasol’un jüri başkanı olarak görev yaptığı törende, Ağustos 2013’te teslimine başlanan ve İş GYO’nun imzasını taşıyan sayfiye projesi ‘Çınarlı Bahçe Tuzla’ tamamlanmış projeler arasında “En İyi Çok Katlı Konut” ödülünü aldı.



Gayrimenkul Sektörü Güçleniyor

İş GYO’nun yapımı geçen yıl tamamlanan Çınarlı Bahçe Tuzla projesiyle ödüle değer görülmesinden gurur duyduklarını söyleyen İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes, şunları söyledi: “Basında da sık sık belirtildiği üzere Türkiye ekonomisinin lokomotifi gayrimenkul sektörü her gün daha çok güçlenerek yoluna devam ediyor. Ülkemizde basın denildiğinde akla gelen öncelikli isimlerden biri olan Hürriyet Gazetesi’nin, gayrimenkul sektörünün büyüklüğüne ve önemine yakışır bir özenle hazırlamış olduğu ödül gecesinin, sektörün hak ettiği değeri görmesi ve bizler için öncelikli önem taşıyan kamuoyunun sektöre dair güvenirlilik algısını kuvvetlendirmesi açısından çok değerli olduğunu düşünmekteyiz. Öte yandan, projeleri birçok kriter üzerinden değerlendirmiş olan, alanında uzman jüri üyeleri tarafından kararlaştırılmış olan ödüllerin, objektifliğinin sektörün güvenirlilik ve güç algısını pekiştirdiği kanısındayız.”

Şirketlerin İletişimi Kuvvetlendi

Türk gayrimenkul sektörünün son yıllarda gelişmiş ülkelerin standartlarına ulaşma yolunda ciddi adımlar attığını belirten Tanes, sektörün dünya standartlarına ulaşmasının ancak gayrimenkul sektöründe rol alan şirketlerin birlikte hareket etmesiyle mümkün olduğunu söyledi. Sign of the City’nin sektör liderlerinin bir araya gelmesi için tabiri caizse bir fair-play ortamı yarattığını belirten Tanes, “Yarışma dostane bir rekabet ortamı yarattı, dolayısıyla şirketlerin birbirleriyle olan iletişimlerini kuvvetlendirdi. Başka bir deyişle, az önce bahsetmiş olduğumuz şirket vizyonumuzun öngördüğü adil rekabet ortamına bir adım daha yaklaşıldı” dedi.



İnşaat Canlandı

2014 yılının hem Türkiye hem de uluslararası platformda siyasi ve ekonomik birçok gelişmenin yaşandığı hareketli bir yıl olduğunu belirten Turgay Tanes, yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve sonrasında Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin, Türkiye ekonomisinde bekle ve gör atmosferine yol açtığını ifade etti. Bu durumun ağustos ayına kadar gayrimenkul sektörüne de yansıdığını belirten Tanes, 2014 yılının ikinci altı ayında gayrimenkul sektörünün tekrar canlanmaya başladığını ifade etti. Ödüle değer görülen Çınarlı Bahçe Tuzla projesi hakkında bilgi veren Tanes, “2013 yılı Ağustos ayında teslimlerinin ve dolayısıyla yaşamın başladığı Çınarlı Bahçe, 476 üniteden oluşan bir konut projesidir. 1+1’den 4+1’e uzanan ünite seçenekleri bulunan proje 2 bin 532 metrekare sosyal/ortak alan ve 868 metrekare ticari alan yer alıyor” dedi. Tanes, İş GYO’nun yakın zamanda İstanbul Kartal’da yeni konut projesine başlayacaklarını kaydetti.

EN İYİ MÜSTAKİL BODUM’DAN ÇIKTI

Sign of the City Awars’ta tmamalanan projeler arasında “En İyi Müstakil Konut Projesi Ödülü”nü Berggruen İnşaat imzalı ‘Bodrum Houses Tucker Aile Evi ‘ projesi kazandı. Projede oldukça düşük sayılabilecek yüzde 5 civarında bir imar kullanıldığını söyleyen DTZ Pamir & Soyuer şirketinin kurucu ortağı, Berggruen ve Ottoman gibi uluslararası fonların yöneticisi Ali Pamir, “ Projede tasarımın meşhur modernist mimarlardan Richard Meier tarafından yapılmış olması bence öne çıkan faktörler. Ayrıca, sembolik olarak, Türkiye’de Pritzker Mimarlık Ödülü sahibi bir mimar tarafından tasarlanmış ilk ve halihazırda tamamlanmış tek müstakil konut olması da önemli görülebilir” dedi. 2014’ün gayrimenkul sektörü için zor bir yıl olduğunu söyleyen Pamir, “Hedefimiz Bodrum Houses Projesi’ne devam etmek. 2. evin inşaatı başladı ve 2015 yazına bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

İSTANBUL VE DENİZLİ PROJELERİ ÖDÜLÜ GETİRDİ

Sepin Mimarlık, Sign of the City Awards’ta 3 dalda ödüle değer görüldü. İstanbul Ticaret Odası ve Çevresi Düzenleme Projesi “Konsept Kentsel Tasarım Jüri Özel Ödülü”ne, Küçükçekmece Meydan Çevresi Kentsel Tasarım Projesi “Konsept Kentsel Dönüşüm Jüri Özel Ödülü” ne, Denizli Hükümet Konağı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi ise devam eden projeler arasında “En İyi Dönüşüm Projesi” ödülüne değer görüldü. Sepin Mimarlık adına ödülleri kabul eden Y. Müh. Mimar Yavuz Sepin, “Birden fazla ödül kazanmak bizi çok mutlu etti. Diğer ödül alan projelere de baktığımda alanında fark yaratan yenilikçi tasarımların ödüllendirildiğini görüyorum. Bir de gerçekten büyük bir özveriyle hazırlanan ödül gecesi için de tüm emeği geçenleri kutluyorum” dedi. Sepin, Terakki Vakfı Okulları Tuzla-Tepeören Kampüsü projeleriyle de “en iyi eğitim”, “en yeşil bina” ve “en iyi mimari tasarım” kategorilerinde finale kaldıklarını ifade etti.







İŞTE ÖDÜL ALAN TÜM PROJELER

1-En İyi AVM (Tamamlanan)

Prime Mall Gaziantep AVM / Prime Development

2-En İyi Sosyo Kültürel Yapı (Tamamlanan)

Vialand Temapark ve AVM / Via Properties & Gürsoy Grup

3-En İyi Sosyo Kültürel Yapı (Devam eden)

Uniq İstanbul / Ayazağa Kongre Kültür Sarayı

4-En İyi Sağlık (Tamamlanan)

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi / Türk Kardiyoloji Vakfı

5-En İyi Dönüşüm (Tamamlanan)

Terrace Feri / İnanlar İnşaat

6-En İyi Dönüşüm (Devam eden)

Denizli Hükümet Konağı / Denizli İl Özel İdaresi

7- En İyi Karma (Devam eden)

Tema İstanbul / Mesa, Artaş, Kantur-Akdaş, Öztaş Adi Ortaklığı

8-En İyi Ofis (Tamamlanan)

Maslak No Bir / Alsar Maslak Gayrimenkul

9-En İyi Ofis (Devam eden)

Bulvar 216 Ofis & AVM / Özak GYO

10-Konsept Kentsel Tasarım Dalında Jüri Özel Ödülü

İstanbul Ticaret Odası ve Çevresi / Sepin Mimarlık

11-Konsept Kentsel Dönüşüm Dalında Jüri Özel Ödülü

Küçükçekmece Meydan Çevresi / Sepin Mimarlık

12-En Yeşil Bina (Tamamlanan)

Erke Green Academy / ERKE

13-En İyi Müstakil Konut (Tamamlanan)

Bodrum Houses Tucker Aile Evi / Berggruen İnşaat

14-En İyi Müstakil Konut (Devam eden)

Soyak İzmir İzmir / Soyak

15-En İyi Pazarlama Kampanyası (Devam eden)

Siesta Blue Soyak

16-En İyi Mimari Tasarım (Tamamlanan)

Müteahhitler Birliği Merkez Binası / Türkiye Müteahhitler Birliği

17-En İyi Az Katlı Konut (Tamamlanan)

Sunrise Court Bursa / Eser Mimarlık A.Ş.

18-En İyi Az Katlı Konut (Devam eden)

35. Sokak / Akşan

19-En İyi Çok Katlı Konut (Tamamlanan)

Çınarlı Bahçe Tuzla / İş GYO

20-En İyi Çok Katlı Konut (Devam eden)

Pendik Cebeci Residence / Cebeci Group Gayrimenkul

21-En İyi Rezidans (Tamamlanan)

Soyak Soho / Soyak

22-En İyi Rezidans (Devam eden)

Nidapark Beşiktaş / Tahincioğlu

23-En İyi Eğitim (Tamamlanan)

Acıbadem Üniv. Kerem Aydınlar Kampüsü / Acıbadem Sağlık ve Eğitim Vakfı

24-En İyi Eğitim (Devam eden)

TED Isparta Koleji / ETTAŞ

25-En İyi Endüstriyel Yapı (Tamamlanan)

NG Kütahya Seramik

26-En İyi Endüstriyel Yapı (Devam eden)

ICI Halı Fabrika ve Yönetim Binası / Aps Ambalaj Paketleme

27-Sektörde Yenilik Jüri Özel Ödülü

Nef

28- Onur Ödülü

Sektörde 1960’larda toplu konut girişimi olarak Mesa Mesken Sanayi A.Ş.’nin kurulmasıyla başlayıp, Ankara Portakal Çiçeği Vadisi’ndeki katkıları, Sarıgerme, Bursa Zafer Plaza ve sonra da Alaçatı Port projeleri ile pekişen mesleki serüvenini günümüzde de hala aynı tutarlılık, sebat ve başarıyla sürdürmesi nedeniyle; Sign of the City Awards Onur Ödülü Yüksek Mühendis (Mimar) Aykut Mutlu’ya verildi.