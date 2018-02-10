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    Sigarayı bırak, rektörden laptopu kap

    DHA
    10.02.2018 - 10:31 | Son Güncelleme:

    GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde sigarayı bırakacağını taahhüt eden bir öğrenciye laptop hediye edeceğini açıkladı. Bu sözü veren üniversiteliler arasında yapılacak kura çekilişiyle bir öğrenci laptop sahibi olacak.

    Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde sosyal medya aracılığıyla mesaj yayınlayarak, sigarayı bırakacağını taahhüt eden öğrenciler arasından bir kişiye çekilişle dizüstü bilgisayar hediye edeceğini duyurdu.

    Sigarayı bırak, rektörden laptopu kap

    Rektör Görgün, ‘Dumandan uzaklaş, teknolojiye yakınlaş’ sloganıyla yayınladığı mesajda, "Bugün sigarayı bırakacağını dilekçe ile taahhüt edecek GTÜ öğrencilerinden bir kişiyi çekilişle laptop bilgisayarla ödüllendireceğiz. İmzalı taahhüt dilekçesinin resmini çekerek gönderecek olan ilk 10 öğrencimiz arasından çekiliş yapılacaktır. Bilgisayar sizi bekliyor. Siz daha ne bekliyorsunuz?" dedi.

    Etiketler: Gebze Teknik Üniversitesi , GTÜ , Prof. Dr. Haluk Görgün , 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü , ÖĞRENCİ , Laptop
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